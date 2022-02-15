Жители Тюмени начали скупать путевки в Турцию на май и июнь

«Самое оптимальное время для бронирования — январь, в этом месяце самые хорошие скидки, но и сейчас и до конца февраля можно успеть. Чем раньше ты бронируешь, тем больше скидка от отелей. Если же речь идет о бюджетном варианте, то сниженная стоимость ближе к вылету туриста на место отдыха возможна. Но по моему мнению, смысла их бронировать заранее нет», рассказала Евгения Мурзина.