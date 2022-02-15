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Жители Тюмени начали скупать путевки в Турцию на май и июнь

15 февраля 11:37
Фото: 1Mi
В Тюмени туроператоры фиксируют рост спроса на путёвки в Турцию. Пока эти путевки продаются со скидкой, их можно приобрести за 48 000 рублей, но ближе к маю цены должны вырасти на 30-40%, сообщают онлайн-агрегаторы.

Туры на 2 человек начинаются от 52 000 рублей, к началу июня стоимость повысится до 68 000.

Прямые рейсы из Тюмени в Турцию начинаются с конца апреля, а из Екатеринбурга — с марта, говорит руководитель офиса продаж TUI в Тюмени Евгения Мурзина.

«Наш город» расспросил Евгению Мурзину о привлекательности раннего бронирования. Эксперт отмечает, что такая практика выгодна для отелей по соотношению цены и качества, потому что, как правило, такие гостиницы делают скидки при раннем бронировании.

«Самое оптимальное время для бронирования — январь, в этом месяце самые хорошие скидки, но и сейчас и до конца февраля можно успеть. Чем раньше ты бронируешь, тем больше скидка от отелей. Если же речь идет о бюджетном варианте, то сниженная стоимость ближе к вылету туриста на место отдыха возможна. Но по моему мнению, смысла их бронировать заранее нет», рассказала Евгения Мурзина.

По словам эксперта, в текущем году туроператоры создали привлекательные условия по оплате хороших и люксовых отелей. Теперь отдыхающие могут внести 20% от стоимости тура и, таким образом, цена зафиксируется в иностранной валюте. Тогда доплатить нужно будет по курсу, существующему на день оплаты, и цена не изменится.

#Новости#Ангелина Крестьянникова#Александр Мязин#Общество
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