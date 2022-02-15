Зампред правления Сбербанка Попов: Цены на жилье начнут стабилизироваться

«Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27–28 квадратных метров на человека», — приводит слова Попова ria.ru. Такую ситуацию он назвал как раз одним из драйверов роста отрасли. Эксперт добавил: в прошлом году цены на недвижимость увеличились по топ-50 городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, больше чем на 30%. Однако, как полагает Попов, в 2022 году цены начнут стабилизироваться и жилье сильно не подорожает.