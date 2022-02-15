Зампред правления Сбербанка Попов: Цены на жилье начнут стабилизироваться

«Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27–28 квадратных метров на человека», — приводит слова Попова ria.ru. Такую ситуацию он назвал как раз одним из драйверов роста отрасли. Эксперт добавил: в прошлом году цены на недвижимость увеличились по топ-50 городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, больше чем на 30%. Однако, как полагает Попов, в 2022 году цены начнут стабилизироваться и жилье сильно не подорожает.
Как напомнил банкир, кредитный портфель девелоперам жилья практически удваивается каждый год, и 2021 год не стал исключением. Со стороны Сбербанка для застройщиков он увеличился в два раза и составил почти 1,8 трлн руб.
«Мы видим, что по большому количеству новых проектов перекрытие средствами покупателей жилья на счетах эскроу в нашем портфеле превышает 100 процентов», — сказал замглавы Сбербанка. Он отметил, что со спросом не наблюдается никаких проблем. Существует стабильный уровень перекрытия, и продажи у застройщиков ведутся даже лучше, чем изначально закладывались в модели движения денежных средств. «Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем», — сообщил Попов.
При этом увеличение ставок по кредитам на рынке отражается на секторе жилой недвижимости в меньшей степени. В среднем рыночная ставка для заемщиков из данного сектора равна 3,3%. Такая ставка возможна, поскольку счета эскроу наполнены, а продажи ведутся высокими темпами, пояснил Попов.
В 2021 году в Сбербанк поступило свыше 2000 заявок на проектное финансирование. Это на 36% выше, чем в 2020 году. По одобренным заявкам ситуация аналогичная: увеличение на 57,5% год к году.
Это, заключил Попов, свидетельствует о том, что активность девелоперов возросла, а отрасль является привлекательной для инвестирования. «Здесь мы себя чувствуем очень уверенно», — заключил он.