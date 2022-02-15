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Задержан 21-летний тюменец на BMW с более сотней штрафов на сумму 112 тысяч рублей

15 февраля 07:05
Фото: ГИБДД Тюменской области
Задержан 21-летний тюменец на BMW с более сотней штрафов на сумму 112 тысяч
Накануне в Тюмени на улице Осипенко автоинспекторы задержали 21-летнего тюменца за рулём BMW. Полицейские выяснили, что дорожные камеры за прошедший год зафиксировали 111 нарушений ПДД, штрафы за которые до сих пор не оплачены, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Тюмень

Права на управление транспортом молодой водитель получил в 2019 году. В 2021 году автомобилист 11 раз не остановился на запрещающий сигнал светофора, а также 18 раз пересёк стоп-линию и 80 раз нарушил скоростной режим.

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«На место прибыли судебные приставы и должник оплатил штрафы в размере 112400 рублей. После чего полицейские выписали ему ещё два новых штрафа в размере 5 500 рублей — проезд на красный свет и движение по автобусной полосе»,пояснили в ведомстве.

Так же в Управлении добавили, что теперь этот водитель числится в базе «злостных» нарушителей, в которой уже 179 таких автомобилистов. Автоинспекторы будут контролировать его передвижение по областному центру и оплату штрафов.

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