Задержан 21-летний тюменец на BMW с более сотней штрафов на сумму 112 тысяч рублей

Права на управление транспортом молодой водитель получил в 2019 году. В 2021 году автомобилист 11 раз не остановился на запрещающий сигнал светофора, а также 18 раз пересёк стоп-линию и 80 раз нарушил скоростной режим.
«На место прибыли судебные приставы и должник оплатил штрафы в размере 112400 рублей. После чего полицейские выписали ему ещё два новых штрафа в размере 5 500 рублей — проезд на красный свет и движение по автобусной полосе»,пояснили в ведомстве.
Так же в Управлении добавили, что теперь этот водитель числится в базе «злостных» нарушителей, в которой уже 179 таких автомобилистов. Автоинспекторы будут контролировать его передвижение по областному центру и оплату штрафов.