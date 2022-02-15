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За 2021 год индекс промпроизводства в Тюменской области увеличился на 4,2%

15 февраля 09:25
Фото: 1Mi
За 2021 год индекс промпроизводства в Тюменской области увеличился на 4,2%
По предварительным сведениям госстатистики, благодаря развитию обрабатывающих производств индекс промпроизводства в Тюменском регионе за прошлый год увеличился на 4,2%. Об этом сообщили в Информационном центре регионального правительства.
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Тюмень

В последние годы рост промышленного производства главным образом обеспечивается развитием обрабатывающих производств. По итогам 2021 года этот показатель составил 108,5%.

Если сравнивать с годом ранее, то самые большие темпы роста зафиксированы в производстве химических веществ и продуктов. В этой сфере индекс вырос до 117,8%. Производство лекарственных средств и медицинских материалов увеличилось на 170,2%, электрического оборудования — до 123,7%.

«Главное достижение прошлого года — восстановление экономики региона после пандемии, из-за которой произошёл спад во всём мире»,подчеркнул Александр Моор, глава Тюменской области.

Также рост индекса до 119,1% произошёл в бумажной отрасли, до 117,3% в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий и в автомобильной области до 128,7%, в сфере обработке древесины и производстве изделий из дерева — 108,6%, металлургии — 106,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 105,7%.

«Предприятия работают и отчисляют налоги в бюджет. А налоги — это финансовая база для исполнения социальных обязательств, строительства необходимых людям объектов, дальнейшего развития региона для повышения качества жизни наших земляков», подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Они обсудили инициативы региона по развитию производственной инфраструктуры и стимулированию экономического развития региона. Результатом деловых переговоров было принято решение о создании промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени позволит создать дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест.

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#Новости#Экономика#Индекс экономического развития#Тюмень#Дарья Гасникова
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