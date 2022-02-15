За 2021 год индекс промпроизводства в Тюменской области увеличился на 4,2%

Также рост индекса до 119,1% произошёл в бумажной отрасли, до 117,3% в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий и в автомобильной области до 128,7%, в сфере обработке древесины и производстве изделий из дерева — 108,6%, металлургии — 106,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 105,7%.