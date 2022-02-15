В Заречной части Тюмени за 422 млн рублей проложат новую улицу

В Тюмени ищут подрядчиков для строительства улицы Тимофея Кармацкого. На эти цели из бюджета выделят 422, 9 млн рублей, новая дорога появится в заречной части областной столицы. Эта информация выложена на сайте Госзакупок сегодня, 15 февраля.

Сюжет Тюмень