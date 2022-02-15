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В Заречной части Тюмени за 422 млн рублей проложат новую улицу

15 февраля 16:47
Фото: 1Mi
В Тюмени ищут подрядчиков для строительства улицы Тимофея Кармацкого. На эти цели из бюджета выделят 422, 9 млн рублей, новая дорога появится в заречной части областной столицы. Эта информация выложена на сайте Госзакупок сегодня, 15 февраля.
Сюжет
Тюмень

Заказчиком указан департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени. Торги состоятся 25 февраля, 1 марта подведут итоги на сайте госзакупок.

Новая дорога должна соединить Мельникайте и Алебашевскую и несколько новых жилых комплексов города. Здесь уже ездят машины. Более того, подрядчик должен выстроить инфраструктурные объекты — тротуары, светофоры, железные перекрытия.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году в Тюмени благоустроят сквер Школьный и территорию на Фёдорова.

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#Новости#Дорога#Тюмень#Строительство#Александр Мязин#Общество
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