В Заречной части Тюмени за 422 млн рублей проложат новую улицу

Заказчиком указан департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени. Торги состоятся 25 февраля, 1 марта подведут итоги на сайте госзакупок.
Новая дорога должна соединить Мельникайте и Алебашевскую и несколько новых жилых комплексов города. Здесь уже ездят машины. Более того, подрядчик должен выстроить инфраструктурные объекты — тротуары, светофоры, железные перекрытия.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году в Тюмени благоустроят сквер Школьный и территорию на Фёдорова.