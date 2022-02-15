В Тюменской области зафиксирован спад заболеваемости COVID-19

Днём ранее на территории области инфекция была обнаружена у 2 344 человек. Сегодня диагноз подтвердился у 1 703 тюменца. Спад составил 27,3%.
В Ханты-Мансийском АО количество выявленных случаев уменьшилась почти на тысячу — 2 517 человек. Сутками ранее инфекцию подхватили 3 424 человека. В Ямало-Ненецком АО уровень заболеваемости держится на текущем уровне — 2 098 ямальцев. 14 февраля в регионе коронавирусом заболело 2 105 жителей.
В России отмечается спад заболеваемости после продолжительного роста. За последние сутки был выявлен 166 631 случай заражения. 21 833 россиянина госпитализировано, 137 881 человек выздоровел и 704 жителя страны скончалось.
Всего за весь период пандемии на территории России вирусом заболели 14 480 596 человек. 11 470 925 россиян выздоровело. Зафиксировано 341 635 летальных исходов.