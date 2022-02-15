В Тюменской области зафиксирован спад заболеваемости COVID-19

В Ханты-Мансийском АО количество выявленных случаев уменьшилась почти на тысячу — 2 517 человек. Сутками ранее инфекцию подхватили 3 424 человека. В Ямало-Ненецком АО уровень заболеваемости держится на текущем уровне — 2 098 ямальцев. 14 февраля в регионе коронавирусом заболело 2 105 жителей.