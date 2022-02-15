В Тюменской области за 2 года хотят газифицировать 24 000 домов

Около 11 тысячи тюменцев уже подали заявки. Все желающие могут обратиться в «Газпром газораспределение Север» или МФЦ.
«От наших земляков на догазификацию поступило более одиннадцати тысяч заявок. Свыше 60% договоров на подключение уже заключено»отмечается в сообщении.
Более 40 категорий тюменцев имеют право на внутридомовую газификацию в рамках соцподдержки. На эти цели семьи получают 40 000 рублей, а с июля сумму увеличат до 60 000.
Также в Тюменской области планируют построить 11 газовых заправок.
Для проведения мероприятий по газификации на территории области планируется выделить 2,645 млрд рублей в период с 2019 по 2022 год. В 2020 году была разработана дорожная карта, которая указывает на постройку ещё 11 объектов газомоторной инфраструктуры в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Для проведения мероприятий по газификации на территории области планируется выделить 2,645 млрд рублей в период с 2019 по 2022 год.
Напомним, в прошлом году в Тобольске, в мкр Восточный, введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 10 км. Теперь голубым топливом смогут воспользоваться еще 227 семей. Это не только упростит жизнь тоболяков, но и сэкономит деньги на оплате коммунальных услуг.
Реализация программы о газификации происходит по распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года. В Тюменской области мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива предусмотрены государственной программой региона.