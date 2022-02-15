В Тюменской области за 2 года хотят газифицировать 24 000 домов

Для проведения мероприятий по газификации на территории области планируется выделить 2,645 млрд рублей в период с 2019 по 2022 год. В 2020 году была разработана дорожная карта, которая указывает на постройку ещё 11 объектов газомоторной инфраструктуры в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Для проведения мероприятий по газификации на территории области планируется выделить 2,645 млрд рублей в период с 2019 по 2022 год.