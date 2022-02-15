nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области за 2 года хотят газифицировать 24 000 домов

15 февраля 14:46
Фото: 1Mi
К 2024 году в Тюменской области могут газифицировать 24 000 частных дома бесплатно, сообщил на своей странице в инстаграм губернатор Тюменской области. Данная тема обсуждалась с зампредседателя правительства России Александром Новаком.

Около 11 тысячи тюменцев уже подали заявки. Все желающие могут обратиться в «Газпром газораспределение Север» или МФЦ.

«От наших земляков на догазификацию поступило более одиннадцати тысяч заявок. Свыше 60% договоров на подключение уже заключено»отмечается в сообщении.

Более 40 категорий тюменцев имеют право на внутридомовую газификацию в рамках соцподдержки. На эти цели семьи получают 40 000 рублей, а с июля сумму увеличат до 60 000.

Также в Тюменской области планируют построить 11 газовых заправок.

Для проведения мероприятий по газификации на территории области планируется выделить 2,645 млрд рублей в период с 2019 по 2022 год. В 2020 году была разработана дорожная карта, которая указывает на постройку ещё 11 объектов газомоторной инфраструктуры в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Для проведения мероприятий по газификации на территории области планируется выделить 2,645 млрд рублей в период с 2019 по 2022 год.

Напомним, в прошлом году в Тобольске, в мкр Восточный, введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 10 км. Теперь голубым топливом смогут воспользоваться еще 227 семей. Это не только упростит жизнь тоболяков, но и сэкономит деньги на оплате коммунальных услуг.

Реализация программы о газификации происходит по распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года. В Тюменской области мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива предусмотрены государственной программой региона.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25