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В Тюменской области выросло количество желающих заняться фигурным катанием

15 февраля 07:40
Фото: 1Mi
По итогам опроса среди жителей региона большинство тюменских родителей хотят вывести своих детей на олимпийский лёд. Об этом сообщает Информационный центр правительства области.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе 722 спортсмена занимаются фигурным катанием. Секции по данному виду спорта работают в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.

Как рассказала заместитель председателя Федерации фигурного катания на коньках региона Ирина Козина, сейчас на территории области находятся шесть мастеров спорта по фигурному катанию.

«Как в любом спорте, многое зависит от трудолюбия и упорства спортсмена»уточнила она.

Ранее «Наш город» рассказывал, что Всемирное Антидопинговое Агентство провёдет расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительный тест на допинг.

Вчера Спортивный Арбитражный суд допустил к участию 15-летнюю спортсменку к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине.

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