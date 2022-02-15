В Тюменской области выросло количество желающих заняться фигурным катанием

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе 722 спортсмена занимаются фигурным катанием. Секции по данному виду спорта работают в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.
Как рассказала заместитель председателя Федерации фигурного катания на коньках региона Ирина Козина, сейчас на территории области находятся шесть мастеров спорта по фигурному катанию.
«Как в любом спорте, многое зависит от трудолюбия и упорства спортсмена»уточнила она.
Ранее «Наш город» рассказывал, что Всемирное Антидопинговое Агентство провёдет расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительный тест на допинг.
Вчера Спортивный Арбитражный суд допустил к участию 15-летнюю спортсменку к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине.