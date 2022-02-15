В Тюменской области 762 подростка вакцинировались от коронавируса

На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции поставили 762 ребенка в Тюменской области. Об этом на запрос «Нашего города» сообщает региональный Оперштаб. Новая партия вакцины для подростков поступит в регион в середине февраля 2022 года.

Вакцина «Спутник М» разработана специально для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат прошел необходимые клинические исследования в ноябре 2021 года. В конце января в Тюменскую область поступила первая партия из 960 доз подростковой вакцины «Гам-Ковид-Вак-М». Дозировка препарата в 5 раз меньше, чем у «Спутника V». Всего в регионе планируется привить 105 000 детей. Ранее Александр Моор во время пресс-конференции сообщил, что его несовершеннолетняя дочь уже вакцинировалась от COVID-19. Напомним, что поставить прививку подростки могут только с письменного разрешения законных представителей. Ранее «Наш город» приводил слова внештатного аллерголога-иммунолога департамента здравоохранения Ольги Рычковой, которая отвечала на вопрос, могут ли дети оказаться ковид-инфицированными после вакцинации. Эксперт заверила, что вакцина не способна вызвать это заболевание, поскольку она не живая. Материалы по теме Первая партия из 960 доз вакцины от COVID-19 для детей прибыла в Тюмень Тюменцам рассказали, могут ли дети заболеть коронавирусом от прививки Дочь губернатора Тюменской области поставила прививку от COVID и чувствовала слабость