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В Тюменской области 762 подростка вакцинировались от коронавируса

15 февраля 06:32
Фото: 1Mi
На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции поставили 762 ребенка в Тюменской области. Об этом на запрос «Нашего города» сообщает региональный Оперштаб. Новая партия вакцины для подростков поступит в регион в середине февраля 2022 года.

Вакцина «Спутник М» разработана специально для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат прошел необходимые клинические исследования в ноябре 2021 года.

В конце января в Тюменскую область поступила первая партия из 960 доз подростковой вакцины «Гам-Ковид-Вак-М». Дозировка препарата в 5 раз меньше, чем у «Спутника V». Всего в регионе планируется привить 105 000 детей.

Ранее Александр Моор во время пресс-конференции сообщил, что его несовершеннолетняя дочь уже вакцинировалась от COVID-19.

Напомним, что поставить прививку подростки могут только с письменного разрешения законных представителей.

Ранее «Наш город» приводил слова внештатного аллерголога-иммунолога департамента здравоохранения Ольги Рычковой, которая отвечала на вопрос, могут ли дети оказаться ковид-инфицированными после вакцинации. Эксперт заверила, что вакцина не способна вызвать это заболевание, поскольку она не живая.

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