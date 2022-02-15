В тюменских фильтрах выдали более 5 000 больничных листов

Резкий рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом привёл к открытию временных пунктов по всему региону. Это произошло из-за высокого наплыва жителей в местные поликлиники. Сейчас в Тюменской области работают 18 фильтров для пациентов с вирусными заболеваниями. В случае необходимости в областной столице может быть развёрнуто до 35 временных пунктов для заболевших ОРВИ.