В тюменских фильтрах выдали более 5 000 больничных листов

Ежедневно на дополнительные фильтры за медпомощью обращается более 1 000 человек. Всего было выдано 5 700 больничных листов, 30 тюменцев были госпитализированы.
«Выполнено 7 196 экспресс-тестов, из них выявлено 1 885 положительных результатов»отмечают в оперштабе Тюменской области.
Стоит отметить, что на 15 февраля число новых случаев COVID снизилось с примерно 2 700 до 1 700 (почти на 1 000). Уменьшилась заболеваемость опасной инфекцией и у детей.
Резкий рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом привёл к открытию временных пунктов по всему региону. Это произошло из-за высокого наплыва жителей в местные поликлиники. Сейчас в Тюменской области работают 18 фильтров для пациентов с вирусными заболеваниями. В случае необходимости в областной столице может быть развёрнуто до 35 временных пунктов для заболевших ОРВИ.
3 февраля стало известно, что для необходимости распределения потока пациентов с симптомами ОРВИ были открыты 4 дополнительных фильтра в Тобольске.
Напомним, создать фильтры в учебных заведениях стало возможным благодаря тому, что школьников отправили на дистанционное обучение. С 31 января до 12 февраля включительно все очные занятия отменены в школах и колледжах и вузах, все ученики и студенты перешли на дистанционное обучение. Приостановлена работа секций и кружков за некоторыми исключениями.