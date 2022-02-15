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В тюменских фильтрах выдали более 5 000 больничных листов

15 февраля 12:43
Фото: 1Mi
На 15 февраля в 20 дополнительных фильтрах прошли обследование 12 000 тюменцев. Чаще всего они обращались к медикам с признаками ОРВИ. В Тюмени действуют 11 подобных мест для приёма пациентов, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.

Ежедневно на дополнительные фильтры за медпомощью обращается более 1 000 человек. Всего было выдано 5 700 больничных листов, 30 тюменцев были госпитализированы.

«Выполнено 7 196 экспресс-тестов, из них выявлено 1 885 положительных результатов»отмечают в оперштабе Тюменской области.

Стоит отметить, что на 15 февраля число новых случаев COVID снизилось с примерно 2 700 до 1 700 (почти на 1 000). Уменьшилась заболеваемость опасной инфекцией и у детей.

Резкий рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом привёл к открытию временных пунктов по всему региону. Это произошло из-за высокого наплыва жителей в местные поликлиники. Сейчас в Тюменской области работают 18 фильтров для пациентов с вирусными заболеваниями. В случае необходимости в областной столице может быть развёрнуто до 35 временных пунктов для заболевших ОРВИ.

3 февраля стало известно, что для необходимости распределения потока пациентов с симптомами ОРВИ были открыты 4 дополнительных фильтра в Тобольске.

Напомним, создать фильтры в учебных заведениях стало возможным благодаря тому, что школьников отправили на дистанционное обучение. С 31 января до 12 февраля включительно все очные занятия отменены в школах и колледжах и вузах, все ученики и студенты перешли на дистанционное обучение. Приостановлена работа секций и кружков за некоторыми исключениями.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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