В Тюмени второй день разыскивают 14-летнюю девочку

Поисковики отряда «Белая сова — Тюмень» со вчерашнего дня разыскивают 14-летнюю Санчук Милену Аршалуйсовну, которая около 11 утра ушла из дома, расположенного в посёлке Новотарманский в Тюменском районе, и больше о её местонахождении ничего не известно.

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