В Тюмени второй день разыскивают 14-летнюю девочку

В момент исчезновения подросток была одета в тёмно-зелёный пуховик, чёрную вязаную шапку, тёмные брюки и синие сапоги. С собой у девочки был синий рюкзак с изображением космоса.
«Пропавшая выглядит на свой возраст. Рост ребёнка около 160 сантиметров, телосложение среднее. Девочка со светло-русыми волосами и карими глазами»,следует из описания школьницы.
Волонтёры обращаются ко всем, кто видел похожего ребёнка или знает о её местонахождении позвонить в полицию: 02/102; 8(3452) 30-02-02, или добровольцам, занимающимся поиском подростка: 8-932-32-39-911.