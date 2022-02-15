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В Тюмени второй день разыскивают 14-летнюю девочку

15 февраля 09:56
Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»
В Тюмени второй день разывскивают 14-летнюю девочку
Поисковики отряда «Белая сова — Тюмень» со вчерашнего дня разыскивают 14-летнюю Санчук Милену Аршалуйсовну, которая около 11 утра ушла из дома, расположенного в посёлке Новотарманский в Тюменском районе, и больше о её местонахождении ничего не известно.

В момент исчезновения подросток была одета в тёмно-зелёный пуховик, чёрную вязаную шапку, тёмные брюки и синие сапоги. С собой у девочки был синий рюкзак с изображением космоса.

«Пропавшая выглядит на свой возраст. Рост ребёнка около 160 сантиметров, телосложение среднее. Девочка со светло-русыми волосами и карими глазами»,следует из описания школьницы.

Волонтёры обращаются ко всем, кто видел похожего ребёнка или знает о её местонахождении позвонить в полицию: 02/102; 8(3452) 30-02-02, или добровольцам, занимающимся поиском подростка: 8-932-32-39-911.

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#Новости#Поиски пропавших#Происшествия#Поиск людей#Пропавшие дети#Тюмень#Дарья Гасникова
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