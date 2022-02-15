В Тюмени водителям готовы платить до 150 тыс рублей

Самую низкую заработную плату водителям предлагают в Исетском филиале компании ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Там сотрудникам готовы платить 13 890 рублей.
А вот в организации ООО «ФОРВАРД КОМПАНИ» труд водителей оценивают в разы больше. В эту компанию по производству бумаги и картона требуется водитель автомобиля категории СЕ. Здесь предлагается зарплата в размере 110-150 тыс рублей.
Ранее «Наш город» сообщил, что на учете в областном Центре занятости населения состоит 6 470 человек, при этом в банке вакансий более 24 тысяч позиций.