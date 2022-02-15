nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени водителям готовы платить до 150 тыс рублей

15 февраля 07:17
Фото: 1Mi
На сайте тюменского департамента труда и занятости населения представлены вакансии водителей с зарплатой до 150 тыс рублей. Согласно базе данных, количество свободных мест на эту должность составляет 1834.

Самую низкую заработную плату водителям предлагают в Исетском филиале компании ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Там сотрудникам готовы платить 13 890 рублей.

А вот в организации ООО «ФОРВАРД КОМПАНИ» труд водителей оценивают в разы больше. В эту компанию по производству бумаги и картона требуется водитель автомобиля категории СЕ. Здесь предлагается зарплата в размере 110-150 тыс рублей.

Ранее «Наш город» сообщил, что на учете в областном Центре занятости населения состоит 6 470 человек, при этом в банке вакансий более 24 тысяч позиций.

Материалы по теме
На стройках Тюменской области стало работать больше россиян
#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25