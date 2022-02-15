В Тюмени у моста Влюблённых маршрутка врезалась в дорожный знак и задела кофейню

Дорожный знак «Стоянка запрещена» от удара упал на землю. Однако, сильных повреждений на кофейном фургоне и автобусе не видно. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выяснят автоинспекторы.
«В ДТП никто не пострадал. Происшествие оформлено. Водитель разыскивается. Подробности инцидента будут известны позже»,пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за ДТП маршрутный автобус въехал в железный забор. Происшествие случилось на улице Профсоюзной.