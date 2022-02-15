В Тюмени у моста Влюблённых маршрутка врезалась в дорожный знак и задела кофейню

Очевидцы рассказали, что накануне в столице Тюменской области рядом с мостом Влюблённых около 19 часов вечера наблюдали за тем, как маршрутный автобус врезался в дорожный знак и повредил кофейню на колёсах, припаркованную около проезжей части.

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