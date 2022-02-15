nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени у моста Влюблённых маршрутка врезалась в дорожный знак и задела кофейню

15 февраля 05:42
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени у моста Влюблённых маршрутка врезалась в дорожный знак
Очевидцы рассказали, что накануне в столице Тюменской области рядом с мостом Влюблённых около 19 часов вечера наблюдали за тем, как маршрутный автобус врезался в дорожный знак и повредил кофейню на колёсах, припаркованную около проезжей части.
Сюжет
Тюмень

Дорожный знак «Стоянка запрещена» от удара упал на землю. Однако, сильных повреждений на кофейном фургоне и автобусе не видно. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выяснят автоинспекторы.

«В ДТП никто не пострадал. Происшествие оформлено. Водитель разыскивается. Подробности инцидента будут известны позже»,пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за ДТП маршрутный автобус въехал в железный забор. Происшествие случилось на улице Профсоюзной.

Материалы по теме
В Тюмени на улице Пермякова грузовик врезался в отбойник и перекрыл движение «Проклятое место»: на объездной в Тюмени машина снова врезалась в ограждениеВ Тюмени полицейская машина врезалась в «ниссан» на Мельникайте — Харьковской
#Новости#Автомобили#ДТП#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25