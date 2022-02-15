В Тюмени оштрафовали бар за работу в вечернее время. Ранее тут была драка

Инцидент произошел ещё в прошлом году, сейчас бары могут работать ночью.
«В ночь на 28 ноября 2021 года бар „Руки вверх“, принадлежавший ООО, принимал посетителей после 23:00, что нарушает правила поведения в период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности»сообщают представители ведомства.
Представители ответчика заявили, что после 23:00 посетители доедали то, за что заплатили. Персонал посетителей уже не обслуживал.
Стоит отметить, что ранее «Наш город» сообщал, что в этом баре 27 ноября произошла драка на концерте группы «Фактор 2».