В Тюмени из-за водителя без прав в ДТП пострадали двое детей

На дороге столкнулись Lada Priora и Daewoo. Первая машина не имела номерных знаков. Предварительно автоинспекторы выяснили, что 26-летний водитель на Lada не остановился на запрещающий сигнал светофора и проехал перекрёсток.
«За рулём отечественного автомобиля находился житель деревни Дударева. У мужчины не было водительских прав. Травмы получили двое детей — 2-летний мальчик и 6-летняя девочка. Госпитализация им не потребовалась. Пострадавшие получили медпомощь на месте»,уточнили в ведомстве.
Виновнику ДТП выписали штрафы за управление машины без прав, без страхового полиса и за отсутствие госномеров.
Полицейские продолжают выяснять точные обстоятельства дорожной аварии.