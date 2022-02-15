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В Тюмени из-за водителя без прав в ДТП пострадали двое детей

15 февраля 04:51
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени из-за водителя без прав в ДТП пострадали двое детей
Накануне в шестом часу вечера в столице Тюменской области на улице Обдорской возле дома № 1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя без водительских прав, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.
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Тюмень

На дороге столкнулись Lada Priora и Daewoo. Первая машина не имела номерных знаков. Предварительно автоинспекторы выяснили, что 26-летний водитель на Lada не остановился на запрещающий сигнал светофора и проехал перекрёсток.

Фото: ГИБДД Тюменской области

«За рулём отечественного автомобиля находился житель деревни Дударева. У мужчины не было водительских прав. Травмы получили двое детей — 2-летний мальчик и 6-летняя девочка. Госпитализация им не потребовалась. Пострадавшие получили медпомощь на месте»,уточнили в ведомстве.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Виновнику ДТП выписали штрафы за управление машины без прав, без страхового полиса и за отсутствие госномеров.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Полицейские продолжают выяснять точные обстоятельства дорожной аварии.

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