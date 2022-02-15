В Тюмени из-за водителя без прав в ДТП пострадали двое детей

Накануне в шестом часу вечера в столице Тюменской области на улице Обдорской возле дома № 1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя без водительских прав, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Сюжет Тюмень