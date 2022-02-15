В Тюмени ищут девочку, водителям предлагают зарплату 150 тыс, подрались автомобилисты

Следователи из Тюмени проводят проверку по факту пропажи 14-летней жительницы п. Новотарманский Санчук Милены Аршалуйсовны. Новость об исчезновении девочки появилась 15 февраля.
Самую низкую оплату труда в регионе водителям предлагают в Исетском филиале компании ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Там сотрудникам планируют платить за работу 13 890 рублей.
В организации ООО «ФОРВАРД КОМПАНИ» водительские труды оцениваются в 110-150 тыс рублей. Компания занимается производством бумаги и картона, в нее требуется водитель автомобиля категории СЕ.
Вечером 14 февраля подрались водители автомобилей LADA Granta и ГАЗели. Их конфликт послужил причиной пробки на улице Мельникайте. Разнимать агрессивно настроенных мужчин пришлось проезжающим мимо автомобилистам.
О пострадавших ничего неизвестно.