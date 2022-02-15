В Тюмени ищут девочку, водителям предлагают зарплату 150 тыс, подрались автомобилисты

В Тюмени члены поискового отряда «Белая сова» несколько дней разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя покинула дом утром 14 февраля, больше ее никто не видел. Она была одета в зелёный пуховик, тёмную шапку, с собой носила черный рюкзак.

К поискам подключились сотрудники Следственного комитета Следователи из Тюмени проводят проверку по факту пропажи 14-летней жительницы п. Новотарманский Санчук Милены Аршалуйсовны. Новость об исчезновении девочки появилась 15 февраля. Тюменским водителям предлагают зарплату до 150 тыс рублей Самую низкую оплату труда в регионе водителям предлагают в Исетском филиале компании ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Там сотрудникам планируют платить за работу 13 890 рублей. В организации ООО «ФОРВАРД КОМПАНИ» водительские труды оцениваются в 110-150 тыс рублей. Компания занимается производством бумаги и картона, в нее требуется водитель автомобиля категории СЕ. Водители устроили потасовку Вечером 14 февраля подрались водители автомобилей LADA Granta и ГАЗели. Их конфликт послужил причиной пробки на улице Мельникайте. Разнимать агрессивно настроенных мужчин пришлось проезжающим мимо автомобилистам. О пострадавших ничего неизвестно. Материалы по теме В Тюмени водителям готовы платить до 150 тыс рублей В Тюмени второй день разыскивают 14-летнюю девочку В Тюмени на улице Мельникайте подрались водители Лады и ГАЗели