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В Тюмени ищут девочку, водителям предлагают зарплату 150 тыс, подрались автомобилисты

15 февраля 17:00
Фото: 1Mi
В Тюмени члены поискового отряда «Белая сова» несколько дней разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя покинула дом утром 14 февраля, больше ее никто не видел. Она была одета в зелёный пуховик, тёмную шапку, с собой носила черный рюкзак.

К поискам подключились сотрудники Следственного комитета

Следователи из Тюмени проводят проверку по факту пропажи 14-летней жительницы п. Новотарманский Санчук Милены Аршалуйсовны. Новость об исчезновении девочки появилась 15 февраля.

Тюменским водителям предлагают зарплату до 150 тыс рублей

Самую низкую оплату труда в регионе водителям предлагают в Исетском филиале компании ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Там сотрудникам планируют платить за работу 13 890 рублей.

В организации ООО «ФОРВАРД КОМПАНИ» водительские труды оцениваются в 110-150 тыс рублей. Компания занимается производством бумаги и картона, в нее требуется водитель автомобиля категории СЕ.

Водители устроили потасовку

Вечером 14 февраля подрались водители автомобилей LADA Granta и ГАЗели. Их конфликт послужил причиной пробки на улице Мельникайте. Разнимать агрессивно настроенных мужчин пришлось проезжающим мимо автомобилистам.

О пострадавших ничего неизвестно.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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