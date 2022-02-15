В Тобольске девочка могла упасть с большой высоты из-за селфи

Ранее «Наш город» писал о проводимой региональным СК проверки по факту падения из окна многоэтажки несовершеннолетнего тюменца на улице Революции. Вскоре после трагического случая в соцсетях появилось видеообращение, записанное тем подростком. На видео он рассказывает о причинах поступка.