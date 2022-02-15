В Тобольске девочка могла упасть с большой высоты из-за селфи

В этот день, 11 февраля, когда родителей не было дома, девочка забралась на подоконник и открыла окно.
По информации «Нашего города», это третий подобный трагический случай с начала года в Тюменской области.
«Возможно, случился сквозняк, от порыва ветра девочка потеряла равновесие»предполагают горожане.
Рядом с ней нашли телефон. Дело ведут следователи СКР, пока они не озвучили версий произошедшего. Для определения всех обстоятельств ЧП проводится комплекс экспертиз.
Ранее «Наш город» писал о проводимой региональным СК проверки по факту падения из окна многоэтажки несовершеннолетнего тюменца на улице Революции. Вскоре после трагического случая в соцсетях появилось видеообращение, записанное тем подростком. На видео он рассказывает о причинах поступка.