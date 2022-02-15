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В Тобольске девочка могла упасть с большой высоты из-за селфи

15 февраля 11:53
Фото: 1Mi
В соцсетях обсуждают причины падения девочки с большой высоты в 10 микрорайоне в Тобольске. По информации из «Типичный Тобольск», тоболячка хотела сделать интересное селфи, но подул сильный ветер. Ребенок не удержал равновесия.
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Дети

В этот день, 11 февраля, когда родителей не было дома, девочка забралась на подоконник и открыла окно.

По информации «Нашего города», это третий подобный трагический случай с начала года в Тюменской области.

В Тобольске девочка упала с большой высоты. Это уже третий подобный случай в регионе
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«Возможно, случился сквозняк, от порыва ветра девочка потеряла равновесие»предполагают горожане.

Рядом с ней нашли телефон. Дело ведут следователи СКР, пока они не озвучили версий произошедшего. Для определения всех обстоятельств ЧП проводится комплекс экспертиз.

Ранее «Наш город» писал о проводимой региональным СК проверки по факту падения из окна многоэтажки несовершеннолетнего тюменца на улице Революции. Вскоре после трагического случая в соцсетях появилось видеообращение, записанное тем подростком. На видео он рассказывает о причинах поступка.

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