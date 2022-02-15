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В России прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом

15 февраля 05:28
Фото: 1Mi
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что сейчас России находится на пике пятой волны пандемий, вызванная штаммом — омикрон. По его словам, в ближайшее время заболеваемость в стране пойдет на спад. Об этом сообщает Инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на портал федерального Оперштаба.

Специалист подчёркивает, что такой прогноз сделан на основе существующих закономерностей, а именно эпидемиологической и биологической.

«Мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз»утверждает вирусолог.

Еще он отмечает, что существующий геном вируса «портится» на текущем уровне заболеваемости, тем самым делая его менее жизнеспособным.

Однако учёный призывает общественность не радоваться раньше времени. Он напоминает, что нужно вакцинироваться для выполнения людьми противоэпидемических мер от коронавирусной инфекции.

Напомним, днём ранее в Тюменской области после длительного роста, было подтверждено 2 344 случая заражения коронавирусом. Среди них 472 — у ребёнка. Всего заболело 136 639 тюменцев.

Ранее «Наш город» писал, что специалисты Роспотребнадзора разработали детектор выявляющий COVID-19 на ранней стадии заболевания.

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#Новости#Тюменская область#COVID-19#Коронавирус#Омикрон#Сергей Антонов#Общество
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