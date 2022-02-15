В России прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что сейчас России находится на пике пятой волны пандемий, вызванная штаммом — омикрон. По его словам, в ближайшее время заболеваемость в стране пойдет на спад. Об этом сообщает Инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на портал федерального Оперштаба.

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