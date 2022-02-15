В России прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом

Специалист подчёркивает, что такой прогноз сделан на основе существующих закономерностей, а именно эпидемиологической и биологической.
«Мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз»утверждает вирусолог.
Еще он отмечает, что существующий геном вируса «портится» на текущем уровне заболеваемости, тем самым делая его менее жизнеспособным.
Однако учёный призывает общественность не радоваться раньше времени. Он напоминает, что нужно вакцинироваться для выполнения людьми противоэпидемических мер от коронавирусной инфекции.
Напомним, днём ранее в Тюменской области после длительного роста, было подтверждено 2 344 случая заражения коронавирусом. Среди них 472 — у ребёнка. Всего заболело 136 639 тюменцев.
Ранее «Наш город» писал, что специалисты Роспотребнадзора разработали детектор выявляющий COVID-19 на ранней стадии заболевания.