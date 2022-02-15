В 2023 году в Тюмени благоустроят сквер Школьный и территорию на улице Фёдорова

Эти два объекта были предложены для нацпроекта «Комфортная городская среда». Весной на сайте za.gorodsreda.ru будут представлены проекты по дизайну будущего благоустройства данных участков, за один из которых смогут проголосовать горожане.
«Помимо того, тюменцы выбрали и несколько небольших „зелёных уголков“: на улице Энергостроителей около дома № 10, на улице Республики у дома № 21, на Московском тракте рядом со зданием № 163 и на улице Мусоргского в границах домов № 38 и № 40», сообщил глава города.
В связи с тем, что территория, которая находится на улице Республики у дома № 21, собрала много голосов, за её проект можно будет проголосовать на za.gorodsreda.ru.