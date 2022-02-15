В 2023 году в Тюмени благоустроят сквер Школьный и территорию на улице Фёдорова

На платформе «Я решаю» за благоустройство территорий в следующем году проголосовали более 14 тысяч человек, более 6 тысяч из которых выбрали территорию на улице Николая Фёдорова и более 5 тысяч — сквер Школьный. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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