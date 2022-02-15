Территории в историческом центре Тюмени отдают под комплексную застройку

В текущем году власти добавили в программу комплексного развития территорий земли в исторической части Тюмени. Первый участок включает в себя улицы Герцена — Каширской — Чернышевского — Розы Люксембург — Перекопской. Другая же зона расположилась в квартале Герцена — Семакова — Урицкого, рядом с синагогой и сквером Крапивина.