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Территории в историческом центре Тюмени отдают под комплексную застройку

15 февраля 09:59
Фото: 1Mi
Городская администрация в этом году выделяет под комплексную застройку участки в различных районах Тюмени, пишет «Деловой квартал». Территории под КРТ расположены в престижном секторе города.
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Тюмень

В текущем году власти добавили в программу комплексного развития территорий земли в исторической части Тюмени. Первый участок включает в себя улицы Герцена — Каширской — Чернышевского — Розы Люксембург — Перекопской. Другая же зона расположилась в квартале Герцена — Семакова — Урицкого, рядом с синагогой и сквером Крапивина.

В этой части города сохранились исторические постройки, среди них есть и архитектурные памятники.

Победители аукционов на право комплексной застройки выкупят у владельцев деревянные дома в ветхом состоянии и другие здания.

Ранее «Наш город» писал о выкупе тюменскими властями деревянного домика на улице Камышинская, 6. Этот дом имеет статус объекта культурного наследия, он будет перенесен в район речного порта.

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#Новости#Тюмень#Исторические памятники#Застройка#Ангелина Крестьянникова#Общество
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