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С февраля минимальные пособия по материнству в Тюмени выросли на 8,4 %

15 февраля 05:32
Фото: 1Mi
С февраля минимальные пособия по материнству в Тюмени выросли на 8,4%
С 1 февраля с учётом районного коэффициента 15% для жителей юга Тюменского региона и коэффициента 50 % для жителей Уватского района единовременное пособие при рождении ребёнка составляет 23 543,69 и 30 709,16 рублей соответственно, сообщили в Тюменском региональном отделении ФСС РФ.
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Тюмень

Проиндексированное пособие выделяется работникам, получающим меньше среднего или минимальную зарплату, ребёнок которых появился на свет после 1 февраля прошлого года.

«Минимальный размер выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет для жителей юга области каждый месяц составляет 8 829,48 рублей, для родителей, проживающих в Уватском районе — 11 516,72 рублей»,уточнили в фонде.

С 1 февраля текущего года минимальное пособие по уходу за ребёнком было проиндексировано. В прошлом месяце выплаты были прежними, увеличенные пособия будут начисляться с 1 марта.

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#Новости#Общество#Выплаты#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Тюмень#Дарья Гасникова
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