С февраля минимальные пособия по материнству в Тюмени выросли на 8,4 %

Проиндексированное пособие выделяется работникам, получающим меньше среднего или минимальную зарплату, ребёнок которых появился на свет после 1 февраля прошлого года.
«Минимальный размер выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет для жителей юга области каждый месяц составляет 8 829,48 рублей, для родителей, проживающих в Уватском районе — 11 516,72 рублей»,уточнили в фонде.
С 1 февраля текущего года минимальное пособие по уходу за ребёнком было проиндексировано. В прошлом месяце выплаты были прежними, увеличенные пособия будут начисляться с 1 марта.