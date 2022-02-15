С 2023 по 2026 год капремонт охватит 2000 тюменских домов

Также в этом году на жильё для сирот в Тюмени дополнительно выделят более 163 млн рублей. Каждый год из регионального бюджета на приобретение жилья для тюменских детей-сирот выделяется 492 млн рублей. В 2022 году на эти цели предоставлено порядка 655 млн. рублей. В минувшем году власти Тюмени для детей-сирот приобрели 119 квартир. Жильё было куплено у застройщиков по договору долевого строительства. Дома будут сданы в этом году. В результате, в 2022 году жилищный фонд для данной категории населения увеличится на 459 квартир.