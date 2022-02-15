С 2023 по 2026 год капремонт охватит 2000 тюменских домов

В этом году бригады отремонтируют уже 987 домов, на эти цели потребуется порядка 4,5 млрд рублей, из них 2,7 млрд уже собраны. С 2023 по 2026 капремонт пройдёт на 2 000 объектах. По словам чиновников, оплату услуг подрядчиков произведут точно в срок.
Ранее «Наш город» писал, что всего в регионе включено в программу ремонта около 6500 строений. В 2022 году подрядчики займутся домами 1970–1980 годов. Большинство данных объектов расположено в Тюмени и Тобольске.
Также в этом году на жильё для сирот в Тюмени дополнительно выделят более 163 млн рублей. Каждый год из регионального бюджета на приобретение жилья для тюменских детей-сирот выделяется 492 млн рублей. В 2022 году на эти цели предоставлено порядка 655 млн. рублей. В минувшем году власти Тюмени для детей-сирот приобрели 119 квартир. Жильё было куплено у застройщиков по договору долевого строительства. Дома будут сданы в этом году. В результате, в 2022 году жилищный фонд для данной категории населения увеличится на 459 квартир.
Стоит отметить, что по итогам прошлого года Тюмень стала лидером по строительству жилья в РФ, в регионе последние три года обеспечивается показатель 0,82 кв. метра в год на человека. В прошлом году по всей стране было построено 92,6 млн «квадратов», только в Тюменской области 1,7 млн. Показатели рекордные даже по сравнению с СССР.