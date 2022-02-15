«Открытие Инвестиции»: как спокойно пережить падение рынка при панических настроениях

Повод для оптимизма долго искать не надо. Если мы посмотрим на индекс Мосбиржи за последние 15 лет, то увидим, что дивиденды выросли в среднем на 10-20% в год, а ожидаемые дивиденды на 2022 год почти в два раза выше, чем на доковидном максимуме.