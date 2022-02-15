«Открытие Инвестиции»: как спокойно пережить падение рынка при панических настроениях

Это, в свою очередь, создало атмосферу паники и вовлекло в продажи новые слои более крупных игроков.
Стоит ли опасаться снижений, вызванных геополитическими страхами, и как вести себя, когда рынком движет паника, рассказывают эксперты «Открытие Инвестиции».
Не пытайтесь «поймать дно»
Под «ловлей дна» обычно понимают покупку акций в тот момент, когда они находятся на минимальных значениях. Не советуем выжидать, гадая, когда это произойдет – все равно поймать ту самую секунду практически невозможно. В долгосрочной перспективе, от одного до трех лет, эти покупки окажутся очень выгодными.
Сохраняйте спокойствие
Поддаться общему безумию и продать во время падения, вероятно, худший инвестиционный совет, который вы могли бы получить на рынке. Не стоит переживать из-за временных просадок, вызванных геополитическими страхами – они не связаны с опасениями за прибыли компаний и их место в мировой экономике.
Повод для оптимизма долго искать не надо. Если мы посмотрим на индекс Мосбиржи за последние 15 лет, то увидим, что дивиденды выросли в среднем на 10-20% в год, а ожидаемые дивиденды на 2022 год почти в два раза выше, чем на доковидном максимуме.
Используйте падение как возможность
Мы регулярно наблюдаем, как после роста на рынке клиенты двигаются в сторону большего риска, а после коррекции – в сторону меньшего. Не дайте всплеску кортизола себя обмануть: снижение рынка на политических заголовках – это возможность. Акции, купленные в такой момент, с большой вероятностью окажутся выгодным вложением на горизонте 1-3 года.
Придерживайтесь ранее составленного финансового плана. Лучшая стратегия во время падения рынка очень проста: не бежать, не дергаться, а продолжать придерживаться грамотно составленного финансового плана.
Проанализируйте свои цели и задачи. Обратите внимание на восприятие риска в качестве ограничивающего фактора, на структуру доходов, не зависящих от фондового рынка, на уже созданную финансовую подушку и ее качество.
Справка об «Открытие Инвестиции»
«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. «Открытие Инвестиции» на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов - 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.