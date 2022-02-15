На озеленение Тюмени выделено 690 млн рублей

«Подрядчик должен будет высадить 24 тысячи различных насаждений, в том числе рябины, берёзы, ели и тополя. В обязанности компании входит наблюдение за деревьями и кустарниками, а также обеспечение их комфортной жизни на протяжении действия договора»,указано в документации.