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На озеленение Тюмени выделено 690 млн рублей

15 февраля 03:43
Фото: 1Mi
На озеленение Тюмени выделено 690 млн рублей
Из информации, опубликованной на сайте госзакупок муниципальным казённым учреждением «ЛесПаркХоз», следует, что в Тюмени требуется подрядная организация, которая займётся озеленением. Начальная сумма контракта составляет 696,7 миллионов рублей.

Средства будут выделены из муниципального бюджета. Компания, выигравшая тендер, получит контракт на высадку деревьев и будет заниматься работами в течение пяти лет.

«Подрядчик должен будет высадить 24 тысячи различных насаждений, в том числе рябины, берёзы, ели и тополя. В обязанности компании входит наблюдение за деревьями и кустарниками, а также обеспечение их комфортной жизни на протяжении действия договора»,указано в документации.

Заявки можно подать до начала следующего месяца текущего года — 2 марта.

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#Новости#Общество#Госзакупки#Тюмень#Дарья Гасникова
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