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На 5,5 лет условно осудили главу учебного центра в Тобольске

15 февраля 04:26
Фото: 1Mi
На 5,5 лет условно осудили главу учебного центра в Тобольске
Тобольский городской суд признал виновной и осудил на 5,5 лет условно главу учебного центра, которая неоднократно за вознаграждение выдавала удостоверения о прохождении допобразования без предшествующего обучения и последующих экзаменов, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
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Суд

Директор получила 4 тысячи рублей от тобольского бизнесмена, после чего выдала удостоверение по программе «оказание первой помощи пострадавшим на производстве» на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил и экзамен не сдавал.

«Аналогичным образом она выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и тому подобные», уточнили в госоргане.

Подсудимая была признана виновной в коммерческом подкупе и получила 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

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