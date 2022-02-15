На 5,5 лет условно осудили главу учебного центра в Тобольске

Директор получила 4 тысячи рублей от тобольского бизнесмена, после чего выдала удостоверение по программе «оказание первой помощи пострадавшим на производстве» на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил и экзамен не сдавал.
«Аналогичным образом она выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и тому подобные», уточнили в госоргане.
Подсудимая была признана виновной в коммерческом подкупе и получила 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.