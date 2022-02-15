МегаФон разработал специальный тариф для детей

«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую SIM-карту в 7-8 лет, причём в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети»,отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.