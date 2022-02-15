МегаФон разработал специальный тариф для детей

«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую SIM-карту в 7-8 лет, причём в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети»,отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
В тариф «МегаФон Kids» включена опция, ограничивающая доступ младшей аудитории к нежелательному контенту. Сейчас под фильтр попадает около 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00 — родители могут быть уверены, что дети не проводят в сети слишком много времени. Основной целью покупки первой SIM-карты детям родители называют звонки.
Тариф «МегаФон Kids» включает в себя:
Пользователям тарифа доступен бесплатный детский контент в МегаФон ТВ — 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов («Фиксики», «Смешарики», «Три кота» и множество других). Просмотр контента не расходует трафик. Родители могут контролировать состояние мобильного счёта ребенка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в приложении МегаФона в разделе «Моя семья».
«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора или заказать SIM-карту в интернет-магазине. Перейти можно как с любого тарифа, так и другого оператора, используя бесплатную услугу переноса номера.
В сентябре 2021 года МегаФон вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.
МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.
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Дмитрий Михайлов
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