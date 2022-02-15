Гореславский: Необходим инструмент поощрения значимых социальных продуктов

"Это импакт-контент – тот, что действует, влияет на нас, делает нас лучше. И его не так просто найти. Мы третий год занимаемся поддержкой социально значимого контента и поняли, что нужен инструмент поощрения действительно значимых социальных продуктов, нужно обратить внимание на разные сложные вопросы, раскрыть социально значимые аспекты повестки", – отметил руководитель ИРИ.