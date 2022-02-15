Гореславский: Необходим инструмент поощрения значимых социальных продуктов

В целом, по словам Алексея Гореславского, в премии принимают участие 380 работ. Участники представили свои проекты в 21 номинации, среди которых сериалы, подкасты, документальные, художественные и короткометражные фильмы, журналистские проекты, блоги и иные тематические номинации. Всего в шорт-лист, предварительный список кандидатов на премию, войдут более 60 проектов, сообщает РИА “Новости”.
Вместе с тем Алексей Гореславский подчеркнул, что премия выступает в качестве инструмента поощрения проектов с импакт-контентом, то есть имеющих высокую социальную значимость. По его мнению, создавать позитивный контент значительно сложнее, чем отрицательный. При этом придумывать позитив, который будет пользоваться популярностью, еще более проблематично.
"Это импакт-контент – тот, что действует, влияет на нас, делает нас лучше. И его не так просто найти. Мы третий год занимаемся поддержкой социально значимого контента и поняли, что нужен инструмент поощрения действительно значимых социальных продуктов, нужно обратить внимание на разные сложные вопросы, раскрыть социально значимые аспекты повестки", – отметил руководитель ИРИ.
Именно поэтому голосование было организовано в закрытом режиме. Для отбора лучших работ были приглашены лидеры отрасли: телевизионные каналы, СМИ, медиахолдинги, блогерские агентства, подчеркнул Алексей Гореславский.
Всего более ста компаний занимались отбором проектов, которые войдут в лонг-лист. В дальнейшем из них будут выбраны победители конкурса.
Также Алексей Гореславский добавил, что организатором конкурса выступил Институт развития интернета при содействии Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Победителям премии в тематических номинациях вручат по 500 тысяч рублей, а в других категориях авторы лучших работ получат по одному миллиону.
Как заметил гендиректор ПФКИ Роман Карманов, проект ИРИ стал победителем с соблюдением всех процедур. Эксперты выбрали лучшую работу среди 12 тысяч проектов.
«Работы, представленные на премию, действительно обладают ярким проявлением импакт-эффекта. Благодаря пандемии эта сфера очень активно развивается, так что подобная премия – это очень своевременное решение", – прокомментировал глава фонда.