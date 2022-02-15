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Эксперт раскритиковал эксперимент Маска по чипированию животных

15 февраля 08:05
Фото: flickr.com
Американский эксперт, директор по адвокации исследований в PCRM Джереми Бэкхем подверг критике проект предпринимателя Илона Маска Neuralink, в рамках которого планируется вживлять импланты с чипами в мозг человека.

Как сообщает iz.ru, Бэкхем отметил, что все 15 обезьян, которых чипировали в ходе эксперимента, скончались почти сразу после исследований.

По словам ученого, животные были фактически убиты. Он рассказал, что некоторые из мартышек погибли из-за инфекций, которые попали им в мозг после имплантации чипа. После этого животных отправили на эвтаназию.

«Нас поразили записи о том, что животные были помещены в одиночные клетки, с ужасными ранами от имплантата, у них наблюдались проблемы с желудком, диарея», — рассказал эксперт.

Он отметил, что такие результаты не сходятся с тем, что обрисовала компания Neuralink. По его словам, она продемонстрировала наиболее удачные видео, где подопытные животные чувствовали себя хорошо. Однако на самом деле мартышки были подавлены.

Бэкхем отметил, что тут речь идет о нарушении закона о защите животных.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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