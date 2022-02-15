Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила осужден за освобождение от наказания сына депутата

В 2020 году экс-сотрудники ГИБДД не привлекли к ответственности сына депутата местной гордумы Игоря Базилевича.
«Базилевич, желая избежать привлечения к административной ответственности, позвонил своему отцу, который позволял оказать влияние на сотрудников ГИБДД, и сообщил о своем задержании»отмечает издание.
Суд установил, что Базилевич-старший созвонился с начальником местной полиции, который связался с Черновым и распорядился узнать обстоятельства ареста депутатского сына. Также он сказал, что задержанный приходится близким родственником высокопоставленному должностному лицу.
Стоит отметить, что сыну депутата грозила административная ответственность.