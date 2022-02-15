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Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила осужден за освобождение от наказания сына депутата

15 февраля 11:07
Фото: 1Mi
Экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов осужден на 2 года за освобождение от наказания сына депутата, сообщает tagilcity.ru. Всего по делу о превышении должностных полномочий проходили 4 человека (остальные его подчинённые).

В 2020 году экс-сотрудники ГИБДД не привлекли к ответственности сына депутата местной гордумы Игоря Базилевича.

«Базилевич, желая избежать привлечения к административной ответственности, позвонил своему отцу, который позволял оказать влияние на сотрудников ГИБДД, и сообщил о своем задержании»отмечает издание.

Суд установил, что Базилевич-старший созвонился с начальником местной полиции, который связался с Черновым и распорядился узнать обстоятельства ареста депутатского сына. Также он сказал, что задержанный приходится близким родственником высокопоставленному должностному лицу.

Стоит отметить, что сыну депутата грозила административная ответственность.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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