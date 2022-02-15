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Аккаунт тюменского ресторана быстрого питания нахамил гостям в ответ на отзывы

15 февраля 08:15
Фото: 1Mi
В приложении 2ГИС аккаунт тюменского заведения быстрого питания «Шаурма-ВКУСНО #BOX» в ответ на негативные отзывы хамит посетителям и оскорбляет их. Редакция «Нашего города» обратилась за комментарием к владельцу заведения Сергею Колпакову.
Сюжет
Тюмень

В январе 2022 года под негативными отзывами в 2ГИС появились оскорбительные комментарии от лица заведения быстрого питания в адрес клиентов. Например, пользовательница Дарья пожаловалась на невкусную еду и хамское обращение с покупателями в приложении. В качестве ответа девушка получила следующее:

«Просто жрите в другом заведении и не пишите сюда свое некомпетентное мнение!»

Анонимный пользователь также оставил плохой отзыв, на что аккаунт заведения посоветовал в грубой форме молодому человеку питаться в ином месте:

«Сам пишешь, что понравилось, пока ПМС не начался».

Редакция «Нашего города» обратилась с вопросами к владельцу заведения Сергею Колпакову. Предприниматель рассказал, что приобрел ресторан в 2018 году как готовый бизнес. Провел ребрендинг и ремонт помещения.

Выяснилось, что аккаунт заведения в 2ГИС зарегистрирован на прежнего владельца.

«Создав обращение в службу поддержки компании 2 ГИС, получил ответ, что писать может кто угодно. И это распространенный случай, но на запрос перерегистрации и удаления прошлой организации получил ответ, что они могут внести лишь изменения, что подтверждается отпиской на почту. Естественно с ситуацией ознакомился, создал повторное обращение на восстановление доступа к системе»,поделился сведениями Сергей Колпаков.

На данный момент ресторан ждет от сервиса 2ГИС ответ на заявку.

Обновление от 16 февраля.

В 2ГИС рассказали, что действующее руководство имеет доступ к личному аккаунту заведения в приложении.

«В начале февраля наши специалисты обработали несколько заявок, касающихся обновления справочной информации — заявки как раз поступили из личного кабинета компании. На встречах с представителями компаний специалисты геосервиса рассказывают обо всех возможностях личного кабинета — если нужно, можем повторить такой рассказ для представителей заведения», — прокомментировали ситуацию в сервисе 2ГИС.

Также отмечается, что все оскорбительные ответы на отзывы удалены модераторами после проверки.

#Новости#Тюменцы#Общественное питание#Питание#Тюмень#Ангелина Крестьянникова#Общество
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