Аккаунт тюменского ресторана быстрого питания нахамил гостям в ответ на отзывы

«Создав обращение в службу поддержки компании 2 ГИС, получил ответ, что писать может кто угодно. И это распространенный случай, но на запрос перерегистрации и удаления прошлой организации получил ответ, что они могут внести лишь изменения, что подтверждается отпиской на почту. Естественно с ситуацией ознакомился, создал повторное обращение на восстановление доступа к системе»,поделился сведениями Сергей Колпаков.