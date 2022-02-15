Аккаунт тюменского ресторана быстрого питания нахамил гостям в ответ на отзывы

В январе 2022 года под негативными отзывами в 2ГИС появились оскорбительные комментарии от лица заведения быстрого питания в адрес клиентов. Например, пользовательница Дарья пожаловалась на невкусную еду и хамское обращение с покупателями в приложении. В качестве ответа девушка получила следующее:
«Просто жрите в другом заведении и не пишите сюда свое некомпетентное мнение!»
Анонимный пользователь также оставил плохой отзыв, на что аккаунт заведения посоветовал в грубой форме молодому человеку питаться в ином месте:
«Сам пишешь, что понравилось, пока ПМС не начался».
Редакция «Нашего города» обратилась с вопросами к владельцу заведения Сергею Колпакову. Предприниматель рассказал, что приобрел ресторан в 2018 году как готовый бизнес. Провел ребрендинг и ремонт помещения.
Выяснилось, что аккаунт заведения в 2ГИС зарегистрирован на прежнего владельца.
«Создав обращение в службу поддержки компании 2 ГИС, получил ответ, что писать может кто угодно. И это распространенный случай, но на запрос перерегистрации и удаления прошлой организации получил ответ, что они могут внести лишь изменения, что подтверждается отпиской на почту. Естественно с ситуацией ознакомился, создал повторное обращение на восстановление доступа к системе»,поделился сведениями Сергей Колпаков.
На данный момент ресторан ждет от сервиса 2ГИС ответ на заявку.
Обновление от 16 февраля.
В 2ГИС рассказали, что действующее руководство имеет доступ к личному аккаунту заведения в приложении.
«В начале февраля наши специалисты обработали несколько заявок, касающихся обновления справочной информации — заявки как раз поступили из личного кабинета компании. На встречах с представителями компаний специалисты геосервиса рассказывают обо всех возможностях личного кабинета — если нужно, можем повторить такой рассказ для представителей заведения», — прокомментировали ситуацию в сервисе 2ГИС.
Также отмечается, что все оскорбительные ответы на отзывы удалены модераторами после проверки.