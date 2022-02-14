Жителям Тюмени напомнили о правильном мытье рук

Мытьё рук — необходимая и обязательная процедура после возвращения с улицы или посещения уборных. Просто сполоснуть руки не получится — от этого пользы мало. Правильно очищать поверхность пальцев и ладоней, тем более в период пандемии вкупе с сезонными вирусными заболеваниями, это не только залог вашего здоровья, но и близких вокруг.