Жителям Тюмени напомнили о правильном мытье рук

Мытьё рук — необходимая и обязательная процедура после возвращения с улицы или посещения уборных. Просто сполоснуть руки не получится — от этого пользы мало. Правильно очищать поверхность пальцев и ладоней, тем более в период пандемии вкупе с сезонными вирусными заболеваниями, это не только залог вашего здоровья, но и близких вокруг.
«По средним показателям в течение года в быту через немытые руки происходит свыше 300 вспышек инфекционных заболеваний и 85% заразившихся — дети», следует из официальной статистики регионального Управления Роспотребнадзора.
Специалисты призывают намыливать сначала внутренние стороны ладони, затем растереть по внешним, потом переходить к зонам между пальцами и идти до подушечек. Не забываем про большой палец и после намыливаем запястья. Всю эту процедуру нужно выдержать не менее минуты. Затем тщательно ополаскиваем конечности и насухо вытираем чистым полотенцем.
Лучше всего использовать жидкое мыло вместо кускового, поскольку второе контактирует с большим количеством поверхностей и рук в том числе, тогда как порции жидкого попадают на кожу индивидуально.
Чаще всего мыла с фразой на упаковке «антибактериальное» — просто маркетинговый ход, поэтому для вашей гигиены вполне достаточно обычного.