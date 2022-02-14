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Жителям Тюмени напомнили о правильном мытье рук

14 февраля 04:09
Фото: 1Mi
Жителям Тюмени напомнили о правильном мытье рук
В период распространения вирусов — COVID-19, ОРВИ, грипп и так далее, медики напоминают о соблюдении профилактических мер, в том числе гигиене рук. Специалисты рассказали, какое мыло использовать безопаснее, сколько минут необходимо потратить на эти процедуры и какую использовать технику.
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Тюмень

Мытьё рук — необходимая и обязательная процедура после возвращения с улицы или посещения уборных. Просто сполоснуть руки не получится — от этого пользы мало. Правильно очищать поверхность пальцев и ладоней, тем более в период пандемии вкупе с сезонными вирусными заболеваниями, это не только залог вашего здоровья, но и близких вокруг.

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«По средним показателям в течение года в быту через немытые руки происходит свыше 300 вспышек инфекционных заболеваний и 85% заразившихся — дети», следует из официальной статистики регионального Управления Роспотребнадзора.

Специалисты призывают намыливать сначала внутренние стороны ладони, затем растереть по внешним, потом переходить к зонам между пальцами и идти до подушечек. Не забываем про большой палец и после намыливаем запястья. Всю эту процедуру нужно выдержать не менее минуты. Затем тщательно ополаскиваем конечности и насухо вытираем чистым полотенцем.

Лучше всего использовать жидкое мыло вместо кускового, поскольку второе контактирует с большим количеством поверхностей и рук в том числе, тогда как порции жидкого попадают на кожу индивидуально.

Чаще всего мыла с фразой на упаковке «антибактериальное» — просто маркетинговый ход, поэтому для вашей гигиены вполне достаточно обычного.

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