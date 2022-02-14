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За сутки в Тюменской области коронавирусом заразились 472 ребёнка

14 февраля 10:47
Фото: 1Mi
За сутки в Тюменской области коронавирусом заразились 472 ребёнка
По данным регионального оперативного штаба на 14 февраля, в Тюменском регионе зарегистрированы 2 344 подтверждённых случая инфицирования COVID-19, из которых 472 диагноза поставлены несовершеннолетним.
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Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 136 639 местных жителей.

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«В последние сутки закончили курс лечения, поправились и вернулись домой к семьям 197 пациентов. В общей сложности ковидом в регионе переболели 89 896 тюменцев. На данный момент в муниципалитетах развёрнуто 2 290 коек. Свободно порядка 13,2% коечного фонда»,уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день медики продолжают наблюдать за 266 892 больными COVID-19. Из этого количества подключёнными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких остаются 34 пациента.

За прошедшие 24 часа специалисты провели 5 073 лабораторных исследований. За весь период обострённой эпидемиологической обстановки ПЦР-тестов сдано 3 521 615. На 14 февраля полный курс вакцинации прошли 1 052 306 человек, в том числе первую часть препарата получили 1 113 010.

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