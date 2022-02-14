За сутки в Тюменской области коронавирусом заразились 472 ребёнка

Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 136 639 местных жителей.
«В последние сутки закончили курс лечения, поправились и вернулись домой к семьям 197 пациентов. В общей сложности ковидом в регионе переболели 89 896 тюменцев. На данный момент в муниципалитетах развёрнуто 2 290 коек. Свободно порядка 13,2% коечного фонда»,уточнили в оперштабе.
На сегодняшний день медики продолжают наблюдать за 266 892 больными COVID-19. Из этого количества подключёнными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких остаются 34 пациента.
За прошедшие 24 часа специалисты провели 5 073 лабораторных исследований. За весь период обострённой эпидемиологической обстановки ПЦР-тестов сдано 3 521 615. На 14 февраля полный курс вакцинации прошли 1 052 306 человек, в том числе первую часть препарата получили 1 113 010.