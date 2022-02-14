За сутки в Тюменской области коронавирусом заразились 472 ребёнка

«В последние сутки закончили курс лечения, поправились и вернулись домой к семьям 197 пациентов. В общей сложности ковидом в регионе переболели 89 896 тюменцев. На данный момент в муниципалитетах развёрнуто 2 290 коек. Свободно порядка 13,2% коечного фонда»,уточнили в оперштабе.