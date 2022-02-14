За неделю тюменские пожарные из огня спасли троих человек

В региональном Управлении МЧС доложили, что за минувшие семь дней в Тюменской области пожарными было ликвидировано 43 возгорания. За этот же период сотрудники МЧС спасли троих граждан. За прошедшую неделю пожарные 27 раз выезжали на оказание помощи населению.

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