За неделю тюменские пожарные из огня спасли троих человек

Кроме того, специалисты пожарно-спасательных подразделений 22 раза работали на местах ДТП.
«На дорогах, где произошли аварии, спасатели обеспечивали безопасность, вытаскивали заблокированных водителей и пассажиров, а также избавлялись от горюче-смазочных материалов с проезжей части», пояснили в ведомстве.
За прошедшую неделю пожарные 27 раз выезжали на оказание помощи населению.
В Управлении напоминают, что зимой прежде всего необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, связанные с эксплуатацией печей, электронагревательных приборов и электросетей, поскольку в этот сезон возгорания происходят из-за нарушений в вышеперечисленного оборудования.