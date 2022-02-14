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За неделю тюменские пожарные из огня спасли троих человек

14 февраля 06:05
Фото: 1Mi
За неделю тюменские пожарные из огня спасли троих человек
В региональном Управлении МЧС доложили, что за минувшие семь дней в Тюменской области пожарными было ликвидировано 43 возгорания. За этот же период сотрудники МЧС спасли троих граждан. За прошедшую неделю пожарные 27 раз выезжали на оказание помощи населению.
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Тюмень

Кроме того, специалисты пожарно-спасательных подразделений 22 раза работали на местах ДТП.

«На дорогах, где произошли аварии, спасатели обеспечивали безопасность, вытаскивали заблокированных водителей и пассажиров, а также избавлялись от горюче-смазочных материалов с проезжей части», пояснили в ведомстве.

За прошедшую неделю пожарные 27 раз выезжали на оказание помощи населению.

В Управлении напоминают, что зимой прежде всего необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, связанные с эксплуатацией печей, электронагревательных приборов и электросетей, поскольку в этот сезон возгорания происходят из-за нарушений в вышеперечисленного оборудования.

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#Новости#Пожары#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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