nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За два дня в Тюменской области задержаны 29 нетрезвых водителей

14 февраля 08:10
Фото: ГИБДД Тюменской области
За два дня в Тюмени задержаны 29 нетрезвых водителей
В минувшие выходные в Тюменском регионе прошли сплошные проверки на трезвость, в ходе которых сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от вождения 29 автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии, рассказали в областном Управлении ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

В ведомстве уточнили, что, к счастью, за два дня дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей зафиксировано не было.

«В областном центре и некоторых муниципалитетах в выходные состоялись „сплошные“ проверки автомобилистов. Автоинспекторы, помимо прочего, проверяли водителей на соблюдение одного из главных правил — трезвость за рулём. На части дорожных участках сотрудники ДПС успели проверить более 1,5 тысяч граждан, севших за руль»,рассказали в Управлении.

В Тюмени проверка прошла на улице Мельникайте около дома № 20. На этом участке полицейские выявили 28 нарушений ПДД, 12 из которых — незаконная тонировка. Помимо того, сотрудники ГИБДД задержали незарегистрированный «Мерседес», госномера которого были изъяты.

Материалы по теме
За 2021 года тюменские автоинспекторы задержали более 8 тысяч нетрезвых водителейВ тюменском селе 25-летний нетрезвый водитель с друзьями поехал в кафеВ Югре задержали нетрезвого водителя на «Ниве» с дочкой десяти лет
#Новости#ГИБДД#Происшествия#Проверки#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25