За два дня в Тюменской области задержаны 29 нетрезвых водителей

В ведомстве уточнили, что, к счастью, за два дня дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей зафиксировано не было.
«В областном центре и некоторых муниципалитетах в выходные состоялись „сплошные“ проверки автомобилистов. Автоинспекторы, помимо прочего, проверяли водителей на соблюдение одного из главных правил — трезвость за рулём. На части дорожных участках сотрудники ДПС успели проверить более 1,5 тысяч граждан, севших за руль»,рассказали в Управлении.
В Тюмени проверка прошла на улице Мельникайте около дома № 20. На этом участке полицейские выявили 28 нарушений ПДД, 12 из которых — незаконная тонировка. Помимо того, сотрудники ГИБДД задержали незарегистрированный «Мерседес», госномера которого были изъяты.