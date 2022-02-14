За два дня в Тюменской области задержаны 29 нетрезвых водителей

«В областном центре и некоторых муниципалитетах в выходные состоялись „сплошные“ проверки автомобилистов. Автоинспекторы, помимо прочего, проверяли водителей на соблюдение одного из главных правил — трезвость за рулём. На части дорожных участках сотрудники ДПС успели проверить более 1,5 тысяч граждан, севших за руль»,рассказали в Управлении.