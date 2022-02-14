Юрист рассказал о правомерности применения силы к ученикам в школах

Юрист подчеркнул, что в других случаях использовать к школьникам физическую силу нельзя. По мнению юриста в решении проблемы важно использовать помощь родителей или законных представителей несовершеннолетнего. Если же эти меры не помогут, то можно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в другие уполномоченные органы, находящиеся в подчинении Министерства внутренних дел Российской Федерации.