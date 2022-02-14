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Юрист рассказал о правомерности применения силы к ученикам в школах

14 февраля 16:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Член альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков рассказал об исключительных случаях, когда преподаватель может применять физическую силу к ученикам.

Юрист напомнил, что согласно законодательству учитель не имеет права применять к учащемуся физическую силу. Однако встречаются исключения когда из-за действий буйного ученика появляется угроза жизни и здоровью других школьников, самого учителя либо когда агрессивный подросток угрожают своей жизни и здоровью. Об этом пишет news.ru

Юрист подчеркнул, что в других случаях использовать к школьникам физическую силу нельзя. По мнению юриста в решении проблемы важно использовать помощь родителей или законных представителей несовершеннолетнего. Если же эти меры не помогут, то можно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в другие уполномоченные органы, находящиеся в подчинении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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