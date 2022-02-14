Выходки тюменского пранкера собрали ещё больше просмотров в Instagram

Выходки Макса Пранкера продолжают собирать просмотры и негативные комментарии. После того, как он залез на крышу рейсового автобуса 54-го маршрута только в паблике nashgorod_tymen его ролик посмотрели 13 400 раз.

При этом растёт количество негативных откликов на его видео. «Вы зачем его пиарите постоянно, он что заслуживает внимание всего города?»сообщил Олег С. в паблике nashgorod_tymen. Скорее всего подобные ролики чаще смотрит молодая аудитория соцсетей. У старшего поколения происходящее вызывает отторжение. Другие тюменцы предлагают «наградить» молодого человека 200 часами общественных работ, физиотерапией или лечением лекарствами. Стоит отметить, что 25 января выходки тюменца посмотрели в паблике 11 000 раз. Тогда о молодом человеке высказались почти 90 человек.