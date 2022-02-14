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В Заречном микрорайоне Тюмени на улице Муравленко построят гостиницу на 24 номера

14 февраля 11:11
Фото: 1Mi
Новая гостиница появится в Заречном микрорайоне Тюмени на улице Муравленко, сообщает администрация города. Чиновники уже поменяли планировку района и провели общественные слушания.

Эта информация указана в Постановлении Администрации города Тюмени от 07.02.2022 № 3, находящемся в открытом доступе на портале органов власти.

Отмечается, что в здании будет 24 номера, сам объект пока является недостроем. Разрешение на строительство в настоящий момент не получено.

Тюменцы обсуждают между собой в соцсетях, что на этом участке много лет не было никаких изменений.

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«Уже лет 10 точно это место просто отнесено забором и ничего там не ведётся. Прошлым летом загнали машины»сообщает житель областной столицы.

Стоимость проекта не называется. Объект должен пройти ещё через ряд согласований.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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