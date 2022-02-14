В Заречном микрорайоне Тюмени на улице Муравленко построят гостиницу на 24 номера

Эта информация указана в Постановлении Администрации города Тюмени от 07.02.2022 № 3, находящемся в открытом доступе на портале органов власти.
Отмечается, что в здании будет 24 номера, сам объект пока является недостроем. Разрешение на строительство в настоящий момент не получено.
Тюменцы обсуждают между собой в соцсетях, что на этом участке много лет не было никаких изменений.
«Уже лет 10 точно это место просто отнесено забором и ничего там не ведётся. Прошлым летом загнали машины»сообщает житель областной столицы.
Стоимость проекта не называется. Объект должен пройти ещё через ряд согласований.