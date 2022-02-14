nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени выставили на аукцион недостроенный реабилитационный центр за 6,8 млн рублей

14 февраля 07:45
Фото: 1Mi
В Тюмени выставили на аукцион недостроенный реабилитационный центр за 6,8
На официальном сайте Фонд имущества Тюменской области опубликовал документацию для проведения аукциона, чтобы продать объект незавершенного строительства, расположенный в микрорайоне Казачьи Луга по улице Домостроителей в здании № 28/2 по стартовой цене 6 770 000 рублей.
Сюжет
Тюмень

Готовность здания, где планировалось расположить объекты социального обслуживания населения — оздоровительный или реабилитационный центр, составляет 10%. Площадь застройки составляет 4 080,1 квадратных метров, площадь территории — 3 416 квадратных метров.

«Недострой изъяли у собственника по решению Арбитражного суда Тюменской области летом прошлого года, чтобы выставить на торги, которые состоятся в конце марта», говорится в документации.

Аукцион будет открытым. Подать заявку можно с 17 февраля до 24 марта текущего года. Участник торгов должен внести задаток в размере 1 354 000. Каждый шаг будет составлять 67 тысяч рублей.

Материалы по теме
В Тюмени проведут аукцион на право торговать «рождественскими елками»В Тюмени на аукцион выставлены еще два участка в федеральной собственностиВ Тюмени на аукционе продали объект культурного наследия «Дом Плотниковых»
#Новости#Общество#Продажа#Аукцион#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25