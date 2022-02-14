В Тюмени выставили на аукцион недостроенный реабилитационный центр за 6,8 млн рублей

Готовность здания, где планировалось расположить объекты социального обслуживания населения — оздоровительный или реабилитационный центр, составляет 10%. Площадь застройки составляет 4 080,1 квадратных метров, площадь территории — 3 416 квадратных метров.
«Недострой изъяли у собственника по решению Арбитражного суда Тюменской области летом прошлого года, чтобы выставить на торги, которые состоятся в конце марта», говорится в документации.
Аукцион будет открытым. Подать заявку можно с 17 февраля до 24 марта текущего года. Участник торгов должен внести задаток в размере 1 354 000. Каждый шаг будет составлять 67 тысяч рублей.