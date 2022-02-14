В Тюмени распространяется фейк, гражданку осудили за взятку, тоболячку нашли убитой

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он обвиняется в умышленном убийстве многодетной матери, пропавшей накануне. Расследование продолжается.
В ноябре 2019 года гражданка через посредника передала 20 тысяч рублей, чтобы на экзамене по вождению ей поставили хорошую оценку.
В 2021 году за дачу взятки должностному лицу девушку осудили и дали ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком длиной в год и шесть месяцев. В декабре того же года прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании водительского удостоверения недействительным. Иск был удовлетворён.
На выходных в соцсетях и тюменских СМИ появилась называемая пользователями соцсетей фейковой
Утверждается, что мужчина находится на территории России нелегально.
Редакция «Нашего города» отправила запрос в СК по Тюменской области и получила ответ об ориентировке: «Нет информации».