В Тюмени распространяется фейк, гражданку осудили за взятку, тоболячку нашли убитой

В 2021 году за дачу взятки должностному лицу девушку осудили и дали ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком длиной в год и шесть месяцев. В декабре того же года прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании водительского удостоверения недействительным. Иск был удовлетворён.