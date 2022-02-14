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В Тюмени распространяется фейк, гражданку осудили за взятку, тоболячку нашли убитой

14 февраля 17:58
Фото: 1Mi
В Тобольске нашли тело многодетной матери. 31-летняя женщина перестала выходить на связь с родственниками в начале февраля. Выяснилось, что трагедия произошла ночью 6 февраля. Ее сожитель во время перепалки с ней нанес ей смертельные удары. Тело спрятал в сумку и выбросил в лесу.

Подозреваемый в убийстве тоболячки задержан

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он обвиняется в умышленном убийстве многодетной матери, пропавшей накануне. Расследование продолжается.

Тюменка получила права через взятку

В ноябре 2019 года гражданка через посредника передала 20 тысяч рублей, чтобы на экзамене по вождению ей поставили хорошую оценку.

В 2021 году за дачу взятки должностному лицу девушку осудили и дали ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком длиной в год и шесть месяцев. В декабре того же года прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании водительского удостоверения недействительным. Иск был удовлетворён.

В Тюмени распространяется фейк об изнасиловании женщины

На выходных в соцсетях и тюменских СМИ появилась называемая пользователями соцсетей фейковой ориентировка на подозреваемого в изнасиловании женщины. На фотографии изображен гражданин Таджикистана. Глаза у него замазаны.

Утверждается, что мужчина находится на территории России нелегально.

Редакция «Нашего города» отправила запрос в СК по Тюменской области и получила ответ об ориентировке: «Нет информации».

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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