В Тюмени на штрафстоянку эвакуировали дорогой Порше с тонировкой и подложными номерам

Порше был остановлен на улице Коммунаров, за рулём сидел 29-летний молодой человек. Более того, люксовую иномарку пробили по базам ГИБДД и выяснили, что номера подложные (ранее они были закреплены за автомобилем Дэу).
«Водитель «Порше» был лишен права управления транспортом за пьяное вождение в 2015-м году»сообщают инспекторы.
Люксовый автомобиль уже перевезли на спецстоянку, водитель не смог предоставить инспекторам полис ОСАГО. Зафиксированы и другие нарушения правил движения, об этом составлены протоколы.