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В Тюмени на штрафстоянку эвакуировали дорогой Порше с тонировкой и подложными номерам

14 февраля 13:57
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
В Тюмени инспекторы ГИБДД эвакуировали очень дорогой Порше Панамера с глухой тонировкой и подложными номерами. Водитель машины был без прав, автомобиль перевезли на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Порше был остановлен на улице Коммунаров, за рулём сидел 29-летний молодой человек. Более того, люксовую иномарку пробили по базам ГИБДД и выяснили, что номера подложные (ранее они были закреплены за автомобилем Дэу).

«Водитель «Порше» был лишен права управления транспортом за пьяное вождение в 2015-м году»сообщают инспекторы.

Люксовый автомобиль уже перевезли на спецстоянку, водитель не смог предоставить инспекторам полис ОСАГО. Зафиксированы и другие нарушения правил движения, об этом составлены протоколы.

#Новости#ГИБДД#Тюменская область#Нарушения ПДД#Нарушения#Александр Мязин#Общество
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