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В Тюмени ещё одного ребёнка оставили в беби-боксе. Его быстро передали в новую семью

14 февраля 15:06
Фото: 1Mi
В декабре 2021 года в беби-боксе оставили ребёнка, сообщают представители департамента здравоохранения. Специальных ящик «работает» в Тюмени уже шестой год, через него прошли пять малышей.

Беби-бокс находится на базе стационара ОКБ № 2. Здесь же можно увидеть телефоны для помощи матерям в сложной ситуации.

«В Бэйби-бокс на территории ОКБ № 2 поступило 5 детей с момента его открытия. Последний ребёнок был найден 24 декабря 2021 года»отметили представители депздрава на запрос «Нашего города».

Всех детей устроили в другие семьи.

«Это лучше, чем в мусорку. А осуждать легче всего» отметил подписчик тюменского паблика.

Мать убила младенца в Тобольске, но был ли у нее выбор?
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Стоит отметить, что 14 февраля 2021 года в Тобольске обнаружили тело младенца. Тогда следователи выяснили, что малыш был жив после рождения, его мать отыскать не смогли. В то же время, если говорить о бэби-боксах, то они поддерживаются чиновниками в Тюменской области, но информации о нем практически нигде нет.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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