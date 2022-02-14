В Тюмени ещё одного ребёнка оставили в беби-боксе. Его быстро передали в новую семью

Стоит отметить, что 14 февраля 2021 года в Тобольске обнаружили тело младенца. Тогда следователи выяснили, что малыш был жив после рождения, его мать отыскать не смогли. В то же время, если говорить о бэби-боксах, то они поддерживаются чиновниками в Тюменской области, но информации о нем практически нигде нет.