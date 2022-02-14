В Тюмени 22-летний иностранец украл из такси более полумиллиона рублей

«После него такси воспользовался иностранец, не имеющий постоянного места работы. Он увидел деньги и забрал их. Похищенное обвиняемый потратил за несколько дней на свои нужды и развлечения. Когда мужчину задержали, он во всём признался и находится под стражей»,следует из материалов уголовного дела.