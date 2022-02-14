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В Тюмени 22-летний иностранец украл из такси более полумиллиона рублей

14 февраля 06:39
Фото: 1Mi
В Тюмени 22-летний иностранец украл из такси более полумиллиона рублей
В Тюмени в краже 590 тысяч рублей из такси обвиняется 22-летний гражданин Киргизской республики, который во время поездки увидел оставленные предыдущим пассажиром деньги и забрал их себе. В суд передано обвинительное заключение, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Тюмень

В начале декабря минувшего года тюменец ехал на такси. С собой он вёз крупную сумму денег — 590 тысяч рублей, поскольку собирался приобрести машину. Однако, мужчина забыл купюры в такси на заднем сидении.

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«После него такси воспользовался иностранец, не имеющий постоянного места работы. Он увидел деньги и забрал их. Похищенное обвиняемый потратил за несколько дней на свои нужды и развлечения. Когда мужчину задержали, он во всём признался и находится под стражей»,следует из материалов уголовного дела.

Родственники обвиняемого выплатили потерпевшему 200 тысяч рублей.

Максимальным наказанием для предприимчивого иностранца может стать лишение свободы на срок до 6 лет.

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