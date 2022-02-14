В Тюмени 22-летний иностранец украл из такси более полумиллиона рублей

В начале декабря минувшего года тюменец ехал на такси. С собой он вёз крупную сумму денег — 590 тысяч рублей, поскольку собирался приобрести машину. Однако, мужчина забыл купюры в такси на заднем сидении.
«После него такси воспользовался иностранец, не имеющий постоянного места работы. Он увидел деньги и забрал их. Похищенное обвиняемый потратил за несколько дней на свои нужды и развлечения. Когда мужчину задержали, он во всём признался и находится под стражей»,следует из материалов уголовного дела.
Родственники обвиняемого выплатили потерпевшему 200 тысяч рублей.
Максимальным наказанием для предприимчивого иностранца может стать лишение свободы на срок до 6 лет.