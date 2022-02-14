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В Тобольске 34-летний мужчина избил сожительницу. Она скончалась

14 февраля 13:25
Фото: 1Mi
Следователи СКР 14 февраля сообщили подробности смерти 31-летний девушки из Тобольска. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ, 34-летнего мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда, из-за чего потерпевшая скончалась.

Всё произошло 6 февраля ночью в 9 микрорайоне. Мужчина в это время выпивал и вновь поссорился с сожительницей, во время перепалки злоумышленник нанёс ей удары по голове и телу. Она скончалась на месте преступления. Далее тоболяк положил тело в сумку и выбросил в местном лесу у указателя недалеко от Долбилово.

На данный момент мужчина задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В сети отмечается, что девушка была многодетной матерью.

В Тобольске 31-летнюю пропавшую многодетную мать нашли убитой
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Стоит отметить, что о пропаже 31-летней Ольги Ковалёвой сообщили в начале февраля. Позже её тело нашли в лесу.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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