В Тобольске 34-летний мужчина избил сожительницу. Она скончалась

Всё произошло 6 февраля ночью в 9 микрорайоне. Мужчина в это время выпивал и вновь поссорился с сожительницей, во время перепалки злоумышленник нанёс ей удары по голове и телу. Она скончалась на месте преступления. Далее тоболяк положил тело в сумку и выбросил в местном лесу у указателя недалеко от Долбилово.