В 2022 году в Тюменской области состоится три международных турнира

Там уточнили, что в феврале в областном центре выступят профессионалы по сноуборду. В текущем месяце запланирован Кубок Азии FIS по этому виду спорта.
«В первый месяц весны состоятся соревнования по альпинизму. Один из этапов Кубка мира по ледолазанию пройдёт в Тюмени»,добавили в правительстве.
Также на март намечены лыжные гонки. Финал Кубка мира FIS по лыжному спорту запланирован в Тюменском районе.
В прошлом году в области прошло 963 выездных мероприятий спортсменов, тогда как годом ранее — 553 спортивных события. Всего в 2021 году тюменскими спортсменами завоёвано 1 508 наград, из которых 476 — золотых медалей.
Ранее губернатор Тюменской области в своем аккаунте в социальных сетях посоветовал молодежи придерживаться универсальных принципов, не терять время даром и участвовать во внеучебной деятельности. Александр Моор призвал тюменскую молодежь не жить рассуждениями псевдоэкспертов, проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».