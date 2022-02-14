nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2022 году в Тюменской области состоится три международных турнира

14 февраля 09:22
Фото: 1Mi
В 2022 году в Тюменской области состоится три международных турнира
В наступившем году в Тюменской области пройдёт 478 спортивных мероприятий, из которых 389 — региональные, 86 — межрегиональные и всероссийские и 3 — международного уровня. Об этом рассказали в Информационном центре правительства области.
Сюжет
Тюмень

Там уточнили, что в феврале в областном центре выступят профессионалы по сноуборду. В текущем месяце запланирован Кубок Азии FIS по этому виду спорта.

«В первый месяц весны состоятся соревнования по альпинизму. Один из этапов Кубка мира по ледолазанию пройдёт в Тюмени»,добавили в правительстве.

Также на март намечены лыжные гонки. Финал Кубка мира FIS по лыжному спорту запланирован в Тюменском районе.

В прошлом году в области прошло 963 выездных мероприятий спортсменов, тогда как годом ранее — 553 спортивных события. Всего в 2021 году тюменскими спортсменами завоёвано 1 508 наград, из которых 476 — золотых медалей.

Ранее губернатор Тюменской области в своем аккаунте в социальных сетях посоветовал молодежи придерживаться универсальных принципов, не терять время даром и участвовать во внеучебной деятельности. Александр Моор призвал тюменскую молодежь не жить рассуждениями псевдоэкспертов, проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».

#Новости#Тюмень#Дарья Гасникова#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25