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В 2,5 раза увеличилась нагрузка на колл-центры Тюменской области

14 февраля 08:29
Фото: 1Mi
В регионе на номер 122 в феврале поступило около 6 тысяч вызовов. Это на 58% больше, чем за прошлый месяц. В январе специалисты горячей линии приняли в среднем 2,5 тысячи вызовов. Средняя продолжительность диалога составляет 2 минуты 40 секунд. Об этом сообщает Департамент информатизации Тюменской области.

В большинстве случаев граждане обращаются в тюменскую службу по вопросам лечения коронавирусной инфекции и самоизоляции, вызова врача на дом, а также для консультации по анализам на COVID-19.

В этом месяце увеличилось количество звонков тюменцев с симптомами ОРВИ, так как теперь операторы 122 выполняют новые функции. С недавнего времени они регистрируют граждан с симптомами ОРВИ в реестре дистанционного наблюдения и фиксируют необходимость оформления больничного. Этот функционал тестировался с 30 января на базе двух городских поликлиник.

С 3 февраля Тюменская служба 122 перешла на круглосуточный режим работы.

Ранее «Наш город» писал об открытии горячей текстовой линии для тюменцев, относящихся к категории слабослышащих.

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#Новости#Коронавирус#Тюменская область#Ангелина Крестьянникова#Общество
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