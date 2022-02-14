В 2,5 раза увеличилась нагрузка на колл-центры Тюменской области

В большинстве случаев граждане обращаются в тюменскую службу по вопросам лечения коронавирусной инфекции и самоизоляции, вызова врача на дом, а также для консультации по анализам на COVID-19.
В этом месяце увеличилось количество звонков тюменцев с симптомами ОРВИ, так как теперь операторы 122 выполняют новые функции. С недавнего времени они регистрируют граждан с симптомами ОРВИ в реестре дистанционного наблюдения и фиксируют необходимость оформления больничного. Этот функционал тестировался с 30 января на базе двух городских поликлиник.
С 3 февраля Тюменская служба 122 перешла на круглосуточный режим работы.
Ранее «Наш город» писал об открытии горячей текстовой линии для тюменцев, относящихся к категории слабослышащих.