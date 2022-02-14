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Учителям в 3 тюменских муниципалитетах выделили допвыплаты а размере 20,5 млн рублей

14 февраля 04:46
Фото: 1Mi
Педагогам школ в 3 тюменских муниципалитетах выделили допвыплаты 20,5 млн
Исходя из постановления правительства Тюменской области, подписанного губернатором Александром Моором и опубликованного на официальном сайте правовой информации, педагогам, которые занимаются классным руководством, в трёх муниципалитетах региона положены дополнительные компенсации в общей сумме 20,5 млн рублей.
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Тюмень

Эта сумма выделена из средств областного бюджета.

«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов в размере 20 574 989,17 рублей. Осуществить выплату дополнительных компенсаций педагогическим работникам образовательных организаций, осуществляющим классное руководство и проживающим в районах с дискомфортными условиями», следует из документа.

Средства распределены по трём тюменским муниципалитетам — Вагайский район, Тобольский район и город Тобольск. Районы получат 4,9 и 3,6 миллионов рублей соответственно. Тобольским преподавателям, ведущим класс, на допвыплаты планируется выделить порядка 11,9 миллионов рублей.

Ранее правительство Тюменской области заключило концессионные соглашения на строительство школ в микрорайонах Мелиоратов, Мыс, Антипино и Ямальский-1.

Концессионное соглашение вступает в силу с даты его соглашения и действует до 30.06.2030 года.

Строительство новых школ в Тюменской области способствует решению задач нацпроекта «Образование». Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено 7 школ, в прошлом — 3 школы.

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#Новости#Педагоги#Общество#Выплаты#Учителя#Тюмень#Дарья Гасникова
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