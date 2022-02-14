Учителям в 3 тюменских муниципалитетах выделили допвыплаты а размере 20,5 млн рублей

Эта сумма выделена из средств областного бюджета.
«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов в размере 20 574 989,17 рублей. Осуществить выплату дополнительных компенсаций педагогическим работникам образовательных организаций, осуществляющим классное руководство и проживающим в районах с дискомфортными условиями», следует из документа.
Средства распределены по трём тюменским муниципалитетам — Вагайский район, Тобольский район и город Тобольск. Районы получат 4,9 и 3,6 миллионов рублей соответственно. Тобольским преподавателям, ведущим класс, на допвыплаты планируется выделить порядка 11,9 миллионов рублей.
Ранее правительство Тюменской области заключило концессионные соглашения на строительство школ в микрорайонах Мелиоратов, Мыс, Антипино и Ямальский-1.
Концессионное соглашение вступает в силу с даты его соглашения и действует до 30.06.2030 года.
Строительство новых школ в Тюменской области способствует решению задач нацпроекта «Образование». Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено 7 школ, в прошлом — 3 школы.