Учителям в 3 тюменских муниципалитетах выделили допвыплаты а размере 20,5 млн рублей

Строительство новых школ в Тюменской области способствует решению задач нацпроекта «Образование». Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В текущем году по нацпроекту «Образование» было построено 7 школ, в прошлом — 3 школы.