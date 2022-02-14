Тюменцы пожаловались на громких ворон в детском саду

Пользователи тюменских соцсетей опубликовали сообщение о том, что как минимум шесть последних лет каждую зиму в детском саду № 110 поселяются десятки птиц. Из-за их крика в районе очень шумно, особенно в вечерние часы и рано утром в пять часов.
«В густых елках и рядом с дворовыми помойками им очень комфортно живется!», отмечает пользователь.
Местные называют такую атмосферу «как на кладбище» и ищут помощи, как отвадить громких птиц с насиженных мест, а самим спастись от шума.
Ранее тюменские орнитологи прокомментировали «Нашему городу», что в поисках пищи стаи птиц могут перелетать с места на места и поселяться там, где ее легче добыть.