nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы пожаловались на громких ворон в детском саду

14 февраля 00:00
Фото: 1Mi
В районе Дома обороны каждую зиму живут стаи сорок и ворон, они селятся на деревьях 110-го детского сада и не дают окрестным жителям спокойно спать по утрам, постоянно устраивая птичьи разборки.
Сюжет
Тюмень

Пользователи тюменских соцсетей опубликовали сообщение о том, что как минимум шесть последних лет каждую зиму в детском саду № 110 поселяются десятки птиц. Из-за их крика в районе очень шумно, особенно в вечерние часы и рано утром в пять часов.

«В густых елках и рядом с дворовыми помойками им очень комфортно живется!», отмечает пользователь.

Местные называют такую атмосферу «как на кладбище» и ищут помощи, как отвадить громких птиц с насиженных мест, а самим спастись от шума.

Ранее тюменские орнитологи прокомментировали «Нашему городу», что в поисках пищи стаи птиц могут перелетать с места на места и поселяться там, где ее легче добыть.

Материалы по теме
Стаи птиц испугали тюменцевИстория с оставшимися на зимовку птицами получила грустное развитие. Птицы гибнутСилуэты хищных птиц появятся на тюменских развязках в 2022 году
#Новости#Тюмень#Дом обороны район#Дом Обороны#Птицы#Дмитрий Зайцев#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25