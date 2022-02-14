Тюменские управляющие компании не представляют отчеты и платят 4000 руб уборщикам

Собственники обращают внимание на кадровую политику некоторых УК. Она не способствует хорошему качеству услуг. «Уютсервисбыт!!! Берут аварийные дома, общаги, пансионаты, не выполняют заявленные услуги! Судостроителей 4, подъезд не убирается! Уборщица за месяц получает 4000 руб. на руки, все уходят», - сообщает Елена К.