Тюменские управляющие компании не представляют отчеты и платят 4000 руб уборщикам

Некоторые из них не предоставляют отчёты о работе.
«Наше УК «Инпрос» не проводят собрания, (хотя мы неоднократно просили). Не отчитываются перед жильцами о проделанных работах»отмечает подписчика паблика Зульфия.
У некоторых тюменцев возникают сомнения в результатах голосований.
«УК «Инпрос» не проводит собрания собственников жилья МКД по улице Самарцева 177. Но каким-то образом по бумагам это всё проходит», - пишут Дмитрий Суханов.
Собственники обращают внимание на кадровую политику некоторых УК. Она не способствует хорошему качеству услуг. «Уютсервисбыт!!! Берут аварийные дома, общаги, пансионаты, не выполняют заявленные услуги! Судостроителей 4, подъезд не убирается! Уборщица за месяц получает 4000 руб. на руки, все уходят», - сообщает Елена К.