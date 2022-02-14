Тюмень покинула топ-30 российских городов по версии жителей

Напомним, жители Тюмени выбирали проекты для благоустройства на 2023 год. Специальная форма была открыта на портале «Тюмень — наш дом», надо было выбрать из 12 объектов только один. Проголосовали почти 15 тысяч человек, итоги подведут в ближайшее время.