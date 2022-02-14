nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюмень покинула топ-30 российских городов по версии жителей

13 февраля 23:30
Фото: 1Mi
На сайте «Город России» продолжается голосование за лучший город Российской Федерации в 2022 году. Владивосток занимает первое место с 30 тысячами голосов, Тюмень на 31 месте, у нее 1300 голосов. Голосование продлится до конца года.
Сюжет
Тюмень

Конкурс реализуют с 2012 года, тогда лучшие результаты в голосовании показал Смоленск. Тюмень тогда финишировала на седьмой строчке, и это был ее лучший результат за всю десятилетнюю историю голосования.

Можно отдать голос без регистраций и смс. На сайте проекта, кроме формы голосования и рейтинга, отсутствует иная официальная информация об устроителях конкурса, зато есть реклама. Итоги кликов подведут 31 декабря 2022 года.

Напомним, жители Тюмени выбирали проекты для благоустройства на 2023 год. Специальная форма была открыта на портале «Тюмень — наш дом», надо было выбрать из 12 объектов только один. Проголосовали почти 15 тысяч человек, итоги подведут в ближайшее время.

Материалы по теме
Тюменцы могут сообщить о лужах во дворах на портале «Тюмень — наш дом»Тюменцы смогут выбрать сквер для благоустройстваСквер в Тюмени назвали именем первого директора филармонии
#Новости#Рейтинги#Тюмень#Россия#Руслан Кухарук#Администрация#Дмитрий Зайцев#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25