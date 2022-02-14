Тюмень покинула топ-30 российских городов по версии жителей

Конкурс реализуют с 2012 года, тогда лучшие результаты в голосовании показал Смоленск. Тюмень тогда финишировала на седьмой строчке, и это был ее лучший результат за всю десятилетнюю историю голосования.
Можно отдать голос без регистраций и смс. На сайте проекта, кроме формы голосования и рейтинга, отсутствует иная официальная информация об устроителях конкурса, зато есть реклама. Итоги кликов подведут 31 декабря 2022 года.
Напомним, жители Тюмени выбирали проекты для благоустройства на 2023 год. Специальная форма была открыта на портале «Тюмень — наш дом», надо было выбрать из 12 объектов только один. Проголосовали почти 15 тысяч человек, итоги подведут в ближайшее время.