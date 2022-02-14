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Топ-3 недели: разгром кофейни, задержание сироты и закон о тишине

14 февраля 06:34
Фото: 1Mi
На прошлой неделе самыми читаемыми новостями «Нашего города» стали сообщения о нападении на кофейню, задержании 17-летнего мальчика и принятии закона о тишине в Тюмени.

В начале недели, 7 февраля, 18-летний тюменец устроил погром в кофейне Etna_coffee, расположенной на улице Республики. Сообщается, что молодой человек был невменяем и крушил всё на своём пути.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которые были вызваны место инцидента. Представители кафе отмечают, что серьёзно пострадала витрина и она будет заменена.

Пользователи в социальных сетях считают, что молодой человек мог быть под действием каких-нибудь препаратов.

В конце января в редакцию «Нашего города» попали кадры из детского дома, откуда пропал 17-летний Алексей. Оказалось, что подростка задержали.

На кадрах видно, что мальчик идёт по коридору с сумками в руках, но вскоре его догоняют и хватают трое человек. Люди в форменных куртках полиции и мужчина в синей жилетке с очками применили к Алексею физическую силу, спецсредства. Его увезли в неизвестном направлении.

Друзья и педагоги уверены, что на видео находится их пропавший 17-летний воспитанник. По их словам, Алексей вёл себя спокойно и не проявлял агрессии. Он ждал результатов анализа на коронавирусную инфекцию.

Один из дежурных рассказал, что опекуном мальчика являлся директор. Именно в тот день он вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Подчёркивается, что когда Алексея увезли из детского дома, его телефоны были доступны ещё два дня. Директор детского дома отказался разговаривать с главным редактором «Нашего города».

В настоящее время полиция проводит проверку по запросам нашего издания.

Замыкает ТОП-3 новостей издания сообщение о принятии закона о тишине депутатами Тюменской областной Думы. Законопроект был принят в первом чтении. Проект закона был внесён региональной прокуратурой.

По словам авторов, в Тюменской области не приняты нормативные правовые акты, предусматривающие права граждан на тишину и покой.

После вступления закона в силу, будет запрещено шуметь в период с 22:00 до 08:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 22:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

В список недопустимых действий попали крики, свист, стук, пение, игра на музыкальных инструментах и передвижение предметов, а также постоянная работа автосигнализаций.

Тюменцы считают, что новый закон сможет дисциплинировать соседей.

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#Новости#Сергей Антонов#Общество
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